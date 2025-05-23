Ekşisu Sazlığı 'Hassas Alan' İlan Edildi - Son Dakika
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Yerel

Ekşisu Sazlığı 'Hassas Alan' İlan Edildi

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23.05.2025 07:11
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Ekşisu Sazlığı \'Hassas Alan\' İlan Edildi
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Ekşisu Sazlığı, koruma statüsü genişletilerek 'Hassas Alan' olarak tescil edildi.

Ekşisu Sazlığı, doğal sit alanı olarak kabul edildi

ERZİNCAN - Ekşisu Sazlığı, doğal sit alanının koruma statüsü genişletilerek "Hassas Alan" olarak Resmi Gazete 'de yayınlandı.

Ekşisu Sazlığı, doğal sit alanının koruma statüsü bugün yayınlanan Resmi Gazete ile alanı büyütülerek "Hassas Alan" olarak tescil edildi.

Resmi Gazete kararında, "Erzincan ili, merkez ilçesi sınırları içerisinde bulunan Ekşisu Sazlığı doğal sit alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109'uncu maddesi gereğince karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Ekşisu Sazlığı alanında acı, tatlı ve kükürtlü olmak üzere 5 adet su kaynağı bulunmakta. Ekşisu Sazlığı, Türkiye'nin 305 önemli doğa alanından biridir. Turnaların dört mevsim konakladığı ender alanlardan biri olan bu alan, gerçek bir kuş cenneti statüsündedir. Alan piknik alanı olarak da kullanılmaktadır.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Yerel, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ekşisu Sazlığı 'Hassas Alan' İlan Edildi - Son Dakika

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