El emeği ürünleriyle evini sergi salonuna dönüştürdü - Son Dakika
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El emeği ürünleriyle evini sergi salonuna dönüştürdü

12.06.2022 13:45
El emeği ürünleriyle evini sergi salonuna dönüştürdü

Kartepe ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki İnciser Gür, el emeği göz nuru eserleriyle donattığı evini adeta sergi salonuna dönüştürdü.

Kartepe ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki İnciser Gür, el emeği göz nuru eserleriyle donattığı evini adeta sergi salonuna dönüştürdü.

Ataevler Mahallesi'nde yaşayan İnciser Gür, yıllar önce aldığı el sanatları eğitimiyle, birbirinden güzel eserler yaptı. Özellikle geri dönüşüm maddelerinden çeşitli tasarımlarla el işleri yapan İnciser Gür, evini adeta sergi salonuna dönüştürdü. Pandemi dolayısıyla 3 yıl süreyle evinden çıkamayan Gür, bu süre zarfında bir çok eser yaptı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da, 71 yaşındaki İnciser Gür'ü ziyaret etti. El emeği göz nuru eserlerini inceleyen Kocaman, çalışmalarından dolayı Gür'ü tebrik etti. Kocaman, "Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz tarafından hayata geçirilen KOMEK sepetinde İnciser teyzemiz için gereken desteği sağlayacağız. Ortaya konulan eserler çok güzel. İnciser teyzemiz gençlere en güzel örneklerden. Özellikle kullanılan malzemelerin geri dönüşümden olması bizleri ayrıca memnun etmiştir. Kendisine sağlıklı, uzun ömürler diliyorum" dedi. - KOCAELİ

El emeği ürünleriyle evini sergi salonuna dönüştürdü
El emeği ürünleriyle evini sergi salonuna dönüştürdü
El emeği ürünleriyle evini sergi salonuna dönüştürdü
El emeği ürünleriyle evini sergi salonuna dönüştürdü
El emeği ürünleriyle evini sergi salonuna dönüştürdü

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel El emeği ürünleriyle evini sergi salonuna dönüştürdü - Son Dakika

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