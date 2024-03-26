Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum\'a destek verdi

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Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum için yaptığı açıklamada, "Kardeşlik diyarı Elazığ'dan koca yürekli Kara Murat'a selam olsun" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon programında Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı döneminde Elazığ'da yaşadığı anısını paylaştı. Kurum, "Elazığ'da deprem olmuştu. 40-45 gün kaldık orada. Her yerine gittik. Orada herkesle akraba olduk. Hatta bana Elazığlılar Kara Murat derler. Ayrılırken havalimanını görmeliydiniz. Herkes vardı. Geldiler orada bizi uğurladılar. Sen bizim için çok çalıştın, biz de buraya kadar gelmek istedik diye. Miting gibi oldu. O anı unutamıyorum" ifadelerini kullandı.

Elazığ Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları da Kurum'un açıklamasını alıntılayarak, "Bakanım, en karanlık zor zamanımızda bize kardeş, bize yoldaş, bize can oldun. Aynı sokaklarda yürüdük, aynı avcıyı hissettik, aynı çayla içimizi ısıttık. Vefa şehri Elazığ, seni ve kardeşliğini unutmadı, unutmayacak. Kardeşlik diyarı Elazığ'dan koca yürekli Kara Murat'a selam olsun" açıklamasında bulundu.

Bunun üzerine Kurum da, "Bir yanımız hep Elazığ. Elazığ'daki her bir kardeşimize, büyüğümüze, evladımıza selam ederim Şahin başkanım. Elimiz ellerinizden ayrılmayacak. İyi ki varsınız" diyerek karşılık verdi. - ELAZIĞ