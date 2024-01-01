Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, itfaiye personeliyle yeni yıl kutlaması yaptı

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 2023 yılının son gününde itfaiye personeliyle bir araya gelerek, yeni yıllarını kutladı.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, yeni yıl dolayısıyla itfaiye personeliyle bir araya geldi. İtfaiye Müdürü İbrahim Başgün'den bilgiler alan Başkan Şerifoğulları, yeni yıla görevi başında girecek olan personelle sohbet etti. 2023 yılına büyük bir afetle başladıklarını hatırlatan Başkan Şerifoğulları, "6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi diye tabir edilen ve 11 ili etkileyen, 13 milyon insanımızı doğrudan etkileyen afeti hep birlikte yaşadık. Burada hem il olarak afetzedeydik. Kentte hızlı bir şekilde ilk tespitler yapıldıktan sonra çok ciddi manada bir yıkım söz konusu olmadığından dolayı hızlı bir şekilde 112 itfaiye müdürümüze talimat vererek Malatya'ya görevlendirdik. Malatya'da sizler gerçekten kahramanlık örneği sergilediniz. Orada çok güzel işler yaptınız. Bir kez daha sizlere teşekkür ederim. İtfaiye birimimiz belediyemizin yüz akı, aynı zamanda bölgeye de örnek olacak çalışmalar yapıyor" dedi. - ELAZIĞ