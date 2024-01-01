 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, itfaiye personeliyle yeni yıl kutlaması yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, itfaiye personeliyle yeni yıl kutlaması yaptı

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, yeni yıl dolayısıyla itfaiye personeliyle bir araya gelerek, görevi başında yeni yıla girecek olan personelle sohbet etti. Başkan Şerifoğulları, 2023 yılında yaşanan büyük afet sonrası itfaiye biriminin kahramanlık örneği sergilediğini belirterek teşekkür etti.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, itfaiye personeliyle yeni yıl kutlaması yaptı
01.01.2024 - 00:41,  Güncelleme: 00:44
Abone Ol

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 2023 yılının son gününde itfaiye personeliyle bir araya gelerek, yeni yıllarını kutladı.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, yeni yıl dolayısıyla itfaiye personeliyle bir araya geldi. İtfaiye Müdürü İbrahim Başgün'den bilgiler alan Başkan Şerifoğulları, yeni yıla görevi başında girecek olan personelle sohbet etti. 2023 yılına büyük bir afetle başladıklarını hatırlatan Başkan Şerifoğulları, "6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi diye tabir edilen ve 11 ili etkileyen, 13 milyon insanımızı doğrudan etkileyen afeti hep birlikte yaşadık. Burada hem il olarak afetzedeydik. Kentte hızlı bir şekilde ilk tespitler yapıldıktan sonra çok ciddi manada bir yıkım söz konusu olmadığından dolayı hızlı bir şekilde 112 itfaiye müdürümüze talimat vererek Malatya'ya görevlendirdik. Malatya'da sizler gerçekten kahramanlık örneği sergilediniz. Orada çok güzel işler yaptınız. Bir kez daha sizlere teşekkür ederim. İtfaiye birimimiz belediyemizin yüz akı, aynı zamanda bölgeye de örnek olacak çalışmalar yapıyor" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Şahin Şerifoğulları, Elazığ Belediyesi, İtfaiye, İtfaiye, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, itfaiye personeliyle yeni yıl kutlaması yaptı - Son Dakika


00:24
Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi
00:21
İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti
00:16
Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi
23:53
İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti
23:11
2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu
22:51
Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24
Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü
20:53
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi

Son Dakika
00:24 Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi
00:21 İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti
00:16 Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi
23:53 İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti
23:11 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu
22:51 Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24 Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü
20:53 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41 Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi
18:59 İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 01:24:47. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, itfaiye personeliyle yeni yıl kutlaması yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement