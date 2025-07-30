Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Mahallelerde İncelemelerde Bulundu

Saha incelemelerini sürdüren Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, saha incelemelerine devam ediyor. Başkan Şerifoğulları bu kapsamda, Olgunlar Mahallesi'nde Mahalle Muhtarı Emrah Dursun'u ziyaret etti. Ardından esnaf ve vatandaşlarla buluşarak talepleri dinleyen Başkan Şerifoğulları, Elazığ Belediyesi'nin gerçekleştirdiği çalışmaları da yerinde inceledi. Ardından Çatalçeşme Mahallesi'nde Mahalle Muhtarı Ömer Güneş'i ziyaret eden Başkan Şahin Şerifoğulları, Çatalçeşme Kur'an Kursu'nda eğitim gören hafızlarla bir araya geldi. Başkan Şerifoğulları, mahallede gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili incelemede bulunarak bilgiler aldı.

Temaslarının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Şerifoğulları, "Saha incelemelerimiz devam ediyor. Aziz şehrimiz için durmadan, yorulmadan, aşkla çalışmaya devam ediyoruz. Şehrimizin her köşesine, her sokağına hizmetlerimizi götürüyor, gerçekleştirdiğimiz çalışmaları yerinde incelemeyi sürdürüyoruz. Bu kapsamda Olgunlar ve Çatalçeşme Mahallelerimizde saha incelemelerinde bulunduk. Aynı zamanda muhtarlarımızı ziyaret ederek, kıymetli vatandaşlarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Ayrıca, Çatalçeşme Kur'an Kursunu ziyaret ederek geleceğimizin teminatı olan hafızlarımızla bir arada olmaktan memnuniyet duyduk. Bizleri son derece ilgi ile karşılayan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum" dedi. - ELAZIĞ