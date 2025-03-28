Elazığ Belediyesi\'nden Ramazan Bayramı\'nda Ücretsiz Ulaşım Desteği

Elazığ Belediyesi, Ramazan Bayramının huzur ve mutluluğunu vatandaşlarla paylaşmak ve onların bayram ziyaretlerini daha da kolaylaştırmak için 3 günlük bayram süresince ücretsiz ulaşım desteği sunacak.

Ramazan Bayramında vatandaşların ziyaretlerini rahat ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla 30 Mart-1 Nisan tarihleri arasında Elazığ Belediyesi bünyesindeki toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek. Bu kapsamda vatandaşlar; Ramazan Bayramının birinci günü olan 30 Mart Pazar günü saat 09.00'dan, Ramazan Bayramının ikinci günü olan 31 Mart Pazartesi günü saat 08.00'den ve Ramazan Bayramının üçüncü günü olan 1 Nisan Salı günü saat 07.00'den itibaren 3 gün boyunca ücretsiz ulaşımdan yararlanabilecek.

Öte yandan Ramazan Bayramı öncesi arife gününde, vatandaşların kabir ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirebilmesi için Harput, Gülmez ve Asri mezarlıklarına ek seferler düzenlenecek. Ek araç tahsisiyle birlikte, bu güzergahlara ulaşım da ücretsiz olacak.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bayramın birlik ve beraberlik ruhuna uygun olarak vatandaşlarımızın sevdikleriyle rahatça buluşabilmesi ve bayram ziyaretlerini huzur içinde gerçekleştirebilmesi için Elazığ Belediyesi olarak üç günlük Ramazan Bayramı süresince kent genelinde ücretsiz ulaşım hizmeti sunacağız. Ayrıca arife günü Harput, Gülmez ve Asri mezarlıklarına ek seferler düzenlenecek ve bu güzergahlardaki ulaşım da ücretsiz olacaktır" denildi. - ELAZIĞ