Elazığ Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Yem Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Elazığ Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Yem Desteği

Geniş Video İzle

Elazığ Belediyesi, soğuk hava koşullarında sokak hayvanlarının yiyecek bulmasını kolaylaştırmak için kentin farklı noktalarına mama, ekmek ve su bıraktı.

28.11.2024 09:28  Güncelleme: 09:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı

ELAZIĞ - Elazığ Belediyesi tarafından soğuk havaların başlaması ile birlikte, sokakta yaşayan hayvanlar unutulmayarak kentin farklı noktalarına mama bırakıldı.

Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanları için çalışma başlattı. Bu çerçevede belediye ekipleri, kentin farklı noktalarında bulunan mama kaplarına yem, mama, ekmek ve su bıraktı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca, bin 200 rakımlı Harput Mahallesi'ndeki yüksek kesimlere kuşlar için açık alanlara buğday ve ekmek bırakırken, doğada bulunan yaban hayvanları için de çeşitli yiyecekler bıraktı.

Kış aylarının geldiğini belirten personel Erhan Düz, "Sokak hayvanları bundan dolayı da aç kalıyor. Bizde Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri olarak yemek ve ekmek bırakarak doğada yaşayan hayvanları ihmal etmemeye çalışıyoruz. Bugün tarihi Harput Mahallesi'ne geldik. Kentin farklı noktalarına 2-3 günde bir yemek bırakıyoruz. Bugün kedilere de mama bıraktık. Zaten sürekli bırakıyoruz. Yaban hayvanları için de okullardan topladığımız yemekleri ve ekmekleri bırakıyoruz" dedi.

Elazığ Belediyesi\'nden Sokak Hayvanlarına Yem Desteği
Kaynak: İHA

Elazığ Belediyesi, Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Elazığ, Sağlık, Çevre, Yerel, Yaşam, Ekmek, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Yem Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:32 Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler
09:04 13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor 13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
08:18 Otomotiv devi Nissan iflas bayrağını çekmek üzere Otomotiv devi Nissan iflas bayrağını çekmek üzere
07:22 İsrail Savunma Bakanı Katz: Ateşkes ihlal edilirse güçlü bir şekilde yanıt vermeye hazırız İsrail Savunma Bakanı Katz: Ateşkes ihlal edilirse güçlü bir şekilde yanıt vermeye hazırız
06:51 Türkiye’yi sarsan ’’sahte dolar’’ skandalı büyüyor Türkiye'yi sarsan ''sahte dolar'' skandalı büyüyor
14:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özeleştiri: Sorunu kendimizde arayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özeleştiri: Sorunu kendimizde arayacağız
14:37 Lübnanlı muhabir ateşkes antlaşmasını kask ve çelik yeleğini çıkararak duyurdu Lübnanlı muhabir ateşkes antlaşmasını kask ve çelik yeleğini çıkararak duyurdu
14:36 Kayıp çiftçi, 7 metrelik piton yılanın karnında bulundu Kayıp çiftçi, 7 metrelik piton yılanın karnında bulundu
14:31 Fenerbahçe, Slavia Prag kadrosunda tam 5 eksik var Fenerbahçe, Slavia Prag kadrosunda tam 5 eksik var
14:30 52 yaşındaki Sofia Vergara sırrını açıkladı 52 yaşındaki Sofia Vergara sırrını açıkladı
14:24 Sosyal medyanın ’’cesur’’ ikizlerinden olumsuz eleştirilere cevap Sosyal medyanın ''cesur'' ikizlerinden olumsuz eleştirilere cevap
14:10 Erdoğan Bayraktar’dan kentsel dönüşüm çağrısı Erdoğan Bayraktar'dan kentsel dönüşüm çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 10:21:34. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Yem Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.