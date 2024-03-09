Elazığ Belediyesi Ramazan Ayı Etkinliklerine Hazır

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Elazığ Belediyesi Ramazan ayının manevi iklimini geniş kitlelerle buluşturacağı geleneksel Ramazan ayı etkinliklerine ilişkin hazırlıklarını tamamladı.

Elazığ Belediyesi tarafından hazırlanan Ramazan etkinlikleri, 11 Mart Pazartesi günü Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde başlayacak. Her akşam 20.30'da başlayacak programlarda geniş kitlelerin büyük beğenisini kazanan sanatçıların konserleri, ilim ve edebiyat dünyamızın değerli isimlerinin katılacağı söyleşiler düzenlenecek.

Öte yandan Ramazan ayı süresince çocuklar için de bol aktiviteli ve keyifli bir program hazırlandı.

Birbirinden kıymetli isimler Elazığlılarla buluşacak

Elazığ Belediyesi, 11 Martta başlayacak Ramazan ayının manevi atmosferini Elazığlıların gönüllerince yaşamalarına katkı sağlamak için dopdolu bir içeriğe sahip etkinlik programı hazırladı. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde on bir ayın sultanı Ramazan ayı süresince düzenlenecek etkinlikler kapsamında, edebiyat ve ilim dünyamızın sevilen isimleri söyleşi programlarıyla, ulusal düzeyde milyonların beğenisini kazanmış sanatçılar ise dinleti programlarıyla Elazığlılarla buluşacak.

11 Mart Pazartesi günü Dünya Kur'an-ı Kerim okuma birincisi hafız Mehmet Bilir'in tilaveti ve Elazığ Belediyesi tasavvuf korosu dinletisiyle başlayacak Ramazan etkinlikleri kapsamında; gönüllerde taht kuran Abdurrahman Önül, Eşref Ziya Terzi, Mustafa Cihat, Grup Tillo, Sedat Uçan, Adile Kurt Karatepe, Ömer Ahmet Turhan, Ömer Karaoğlu, Yücel Arzen ve Esat Kabaklı dinleti programlarıyla Elazığlılarla buluşacak. Konya Büyükşehir Belediyesi tasavvuf musiki korosu, Elazığ Belediyesi musiki topluluğu, Elazığ Belediyesi gönüllü halk korosunun da Elazığlıların Ramazan coşkusuna ortak olacağı programlar kapsamında edebi sohbetlerin sevilen yüzü Hayati İnanç ile ünlü tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil de söyleşi programlarıyla Elazığlılarla bir araya gelecek. Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenecek Ramazan etkinliklerinde minikler de unutulmadı. 12 Mart, 2 Nisan ve 7 Nisan'da Hacivat ve Karagöz gösterisi, 16 Martta çocukların en sevdiği kahramanlar arasında yer alan Rafadan Tayfa çocuk tiyatrosu, 23 Martta ise Niloya çocuk tiyatrosu miniklere Ramazan sevinci yaşatacak.

Çocuklar için Ramazan ayı boyunca ücretsiz eğlence

Ramazan ayı süresince Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde çocuklar için ayrı bir oyun alanı oluşturuldu.

Çocuklar, oyun araç ve gereçleriyle donatılan oyun alanında her gün 12.00 -17.00 ve 19.00-23.00 arası birbirinden renkli etkinliklerle keyifli zaman geçirerek doyasıya eğlenecekler.

Beş farklı oyun grubunun yer aldığı alanda minikler animatörler eşliğinde, sihirbazlık gösterileri, yüz boyama etkinliği, Karagöz-Hacivat gölge oyunu, ip atlama, ip çekme, çuvalla koşma, hulahop çevirme gibi yarışmalarla zenginleştirilen bir programla doyasıya eğlenme fırsatı yakalayacaklar. Ramazan anılarını fotoğraf çekinme alanıyla da ölümsüzleştirecek çocuklara patlamış mısır, pamuk şeker; büyüklere de çay ikramında bulunulacak. - ELAZIĞ