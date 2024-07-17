Elazığ Belediyesi Ruh Sağlığı Motivasyon Şöleni Düzenledi - Son Dakika
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Elazığ Belediyesi Ruh Sağlığı Motivasyon Şöleni Düzenledi

Elazığ Belediyesi Ruh Sağlığı Motivasyon Şöleni Düzenledi

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde ruh sağlığı hizmeti alan hastalar, Elazığ Belediyesi'nin düzenlediği 'Ruh Sağlığı Motivasyon Şöleni' ile unutulmaz bir gün geçirdi. Etkinlikte kürsübaşı dinletisi ve ebru sanatı icra edildi.

17.07.2024 14:24  Güncelleme: 14:26
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Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde ruh sağlığı hizmeti alan hastalar, Elazığ Belediyesi'nin düzenlediği 'Ruh Sağlığı Motivasyon Şöleni' ile unutulmaz bir gün geçirdi.

Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Aile Danışma ve Eğitim Merkezi (ADEM) tarafından Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde ruh sağlığı hizmeti alan hastalara yönelik, Ruh Sağlığı Motivasyon Şöleni düzenlendi. Etkinlikte, kürsübaşı dinletisi ve ebru sanatı icra edildi. Elazığ Belediyesi Kürsübaşı Topluluğu, en güzel eserlerini seslendirirken, hastalar davul ve klarnet eşliğinde türkülere eşlik etti. Etkinlikte gönüllerince eğlenen hastalar, duyguların ritim, hareket, renk, desen olarak ifade edilmesine yardımcı olan ebru sanatı da icra ederek unutulmaz bir gün geçirdi.

Bu tür etkinliklerin artacağını dile getiren Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Alaattin Meydanoğlu, "Burada Kürsübaşı etkinliği ve ebru sanatı etkinliği gerçekleştiriyoruz. Elazığ Belediyesi olarak burada sağlık hizmeti alan bireylerin gönüllerine dokunup, müzik dinletisi sunarak ruh sağlığına iyi gelen ebru sanatını icra etmeye çalıştık. Bundan sonra da bu tür etkinliklerimizi artırarak sürdüreceğiz. Elazığ Belediyesi, hayatın her alanında var olan bireyleri desteklemeye devam edecek" dedi.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlu Uzm. Dr. Zeynep Elyas ise "Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları başta olmak üzere Elazığ Belediyesi'ne, destek amaçlı böyle bir etkinlik gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyoruz. Hastalarımızın, paydaşlarımız ile birlikte düzenlenen bu tür etkinliklerle, sosyal iletişimini artırmaya ihtiyaçları var" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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