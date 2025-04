Elazığ Belediyesinden Aile Yılına destek

Elazığ Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, evlenecek çiftlere belediye ait düğün salonunda yüzde 30 indirim yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başlattığı 2025 Aile Yılı destekleri kapsamında evlilik yolundaki genç çiftlere bir destek de Elazığ Belediyesinden geldi. Uygulanacak desteğe ilişkin Elazığ Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında bir protokol imzalandı. İmzalanan protokol doğrultusunda, EBUAŞ bünyesinde hizmet veren Kültür Park Mamurat'ül Aziz Düğün Salonunda Bakanlığın sağladığı evlilik kredisinden yararlanarak düğün yapacak çiftlere, Elazığ Belediyesi tarafından yüzde 30 indirim uygulanacak.

Protokol imza töreninde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün aile kurumunun önemine vurgu yaparak, "13 Ocak 2025 tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılı Aile Yılı olarak ilan edildi. Aile Yılı kapsamında bizler de Elazığ olarak paydaş kurumlarımızla bir araya geldik çok kapsamlı ve verimli çalışmalar yaptık. Ailenin korunması ve güçlenmesi için eylem planımızı hazır hale getirdik. Yıl boyunca ailenin korunmasına yönelik, ekonomik fayda sağlamasına yönelik her türlü çalışmayı, farkındalık oluşturacak her türlü çalışmayı yapacağız. Evlenecek gençlerin bütçelerine katkı sağlayacak her türlü çalışmanın gayreti içerisindeyiz. Bu kapsamda düğün salonunda indirim yapılmasına ilişkin Elazığ Belediyesi uhdesinde yer alan EBUAŞ şirketine başvurduk. Her faaliyetimizde olduğu gibi Aile Yılı kapsamında yürüttüğümüz faaliyetlerde de desteklerini esirgemeyen Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'na teşekkür ediyorum" dedi.

Elazığ Belediyesi adına protokol imzalayan EBUAŞ Genel Müdürü Vedat Görgöz ise Aile Yılının önemine vurgu yaparak "Protokolle Kültür Park Mamurat'ül Aziz Düğün Salonunda düğün yapacak çiftlerimize, Elazığ Belediyesi olarak yüzde 30 indirim uygulayacağız. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - ELAZIĞ