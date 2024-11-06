Elazığ Belediyesinden Halk Ekmek Üretim Tesisi: 7 Kasım'da Açılıyor - Son Dakika
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Elazığ Belediyesinden Halk Ekmek Üretim Tesisi: 7 Kasım'da Açılıyor

Elazığ Belediyesinden Halk Ekmek Üretim Tesisi: 7 Kasım\'da Açılıyor

Elazığ Belediyesi, halkın sağlıklı ve ekonomik ekmek ihtiyacını karşılamak için Halk Ekmek Üretim Tesisi'ni 7 Kasım'da açıyor. Tesis, hijyenik koşullarda günlük 80 bin ekmek üretim kapasitesine sahip olacak ve ekmekler 7 liradan satılacak.

06.11.2024 12:56  Güncelleme: 12:58
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Vatandaşların sağlıklı, kaliteli ve ekonomik ekmek ihtiyacını karşılayacak olan Elazığ Belediyesi Halk Ekmek Üretim Tesisi, 7 Kasım Perşembe günü hizmete açılıyor.

Alt yapıdan üst yapıya, kültürden sanata, turizmden ulaşıma, spordan gençliğe, istihdam ve kalkınmadan çevre ve şehirciliğe kadar her alanda yatırımlarını birer birer hayata geçiren Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, sosyal belediyecilik çalışmaları doğrultusunda örnek projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Başkan Şerifoğulları bu kapsamda "Sosyal Belediyecilikte Elazığ Vizyonu" başlığı altında Elazığ halkının sağlıklı, kaliteli ve ekonomik ekmek ihtiyacını karşılayacak olan Halk Ekmek Üretim Tesisini şehre kazandırıyor.

Üretimin tüm aşamalarının hijyenik ortamda, el değmeden ve yüksek kalitede gerçekleştirileceği Halk Ekmek Üretim Tesisi, Yıldızbağları Mahallesi'nde toplam 725 metrekare alan üzerinde oluşturuldu. Günlük 80 bin ekmek üretim kapasitesine sahip tesis, pazar günü dahil olmak üzere haftanın 7 günü hizmet verecek. Halk Ekmek Üretim Tesisinde üretilen ekmekler, toplam 52 satış noktasından vatandaşın sofrasına ulaştırılacak. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, Kültür Park ve Halk Ekmek Üretim Tesisi olmak üzere Elazığ Belediyesi'ne ait 4 noktadan satışı gerçekleştirilecek olan halk ekmeklerin, kentin çeşitli bölgelerindeki 48 adet büfeden de satışı yapılacak.

Tesiste üretilen bir adet ekmek, 7 liradan satışa sunulacak

Vatandaşların kaliteli, hesaplı ve sağlıklı ekmek tüketebilmesi için bütün imkanlarını seferber eden Elazığ Belediyesi'nin Elazığlılara en iyi hizmeti sunma hedefiyle hayata geçirilecek Halk Ekmek Üretim Tesisinde ekmek fiyatları da belirlendi. Tesiste üretilen bir adet ekmek, 7 liradan satışa sunulacak. Ayrıca tesislerde yakın bir süreçte glütensiz ekmek üretimine de başlanacak.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Eser, hizmet ve gönül belediyeciliği ilkesi ile kıymetli hemşehrilerimizle birlikte omuz omuza vererek aziz şehrimizin gelişimini, kalkınmasını ve büyümesini sürdürüyoruz. Gayemiz; katılımcı, kaliteli, memnuniyet esaslı yönetimle, aziz şehrimizi geleceğe hazırlamaya devam etmektir. Bu doğrultuda da sosyal belediyecilik çalışmalarımızı hız kesmeden devam ettiriyoruz. Kıymetli hemşehrilerimizin sofralarına sağlıklı, kaliteli ve ekonomik ekmeği ulaştırma amacı ile Sosyal Belediyecilikte Elazığ Vizyonu kapsamında Halk Ekmek Üretim Tesisimizi hayata geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçmişte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de sosyal belediyecilik çalışmalarımızla insanımızın yaşamına dokunmaya devam edeceğiz. 7 Kasım Perşembe günü açılışını gerçekleştireceğimiz Halk Ekmek Üretim Tesisimiz aziz şehrimize hayırlı olsun" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ Belediyesinden Halk Ekmek Üretim Tesisi: 7 Kasım'da Açılıyor - Son Dakika

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