Elazığ'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı: Demokrasinin, Adaletin Olmadığı Bir Yerde Emekçilerin Hakları Yok Sayılır - Son Dakika
Elazığ'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı: Demokrasinin, Adaletin Olmadığı Bir Yerde Emekçilerin Hakları Yok Sayılır

01.05.2026 14:46  Güncelleme: 15:08
Elazığ’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama yürüyüşü, Hozat Garajı’ndan başlayıp Perşembe Pazarı Meydanı’nda sona erdi. Yürüyüşe, işçi örgütleri, siyasi partiler ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılar, kadın cinayetleri, işçi hakları ve emekçilerin sorunlarına dikkati çeken pankartlar taşıdı, sloganlar attı.

(ELAZIĞ) - Elazığ'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama yürüyüşü, Hozat Garajı'ndan başlayıp Perşembe Pazarı Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüşe, işçi örgütleri, siyasi partiler ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılar, kadın cinayetleri, işçi hakları ve emekçilerin sorunlarına dikkati çeken pankartlar taşıdı, sloganlar attı.

Elazığ'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında yürüyüş düzenlendi. Etkinlik, Hozat Garajı önünden başlayarak, Perşembe Pazarı Meydanı'nda sona erdi.

Yürüyüşe, işçi örgütleri, siyasi partiler, dernekler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kadın cinayetleri, iş dünyasındaki kadın gücü ve işçi haklarına dikkati çeken pankartlar taşındı, sloganlar atıldı.

Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, KESK Şubeler Platformu, Gençlik Merkezi Elazığ, Eğitim-Sen ve Elazığ Kadın Dayanışma Derneği temsilcileri de yer aldı.

Perşembe Pazarı Meydanı'nda platform adına Ebru Erdoğan ve Hasan Akbabatunguz tarafından yapılan ortak açıklamada, demokrasi, adalet ve hukukun önemine vurgu yapıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki, ister mavi yakalı, ister beyaz yakalı olalım, ister işçi, ister kamu emekçisi, ister asgari ücretli, ister emekli, genç, yaşlı, kadın-erkek ya da LGBTİ, yaşımız, cinsiyetimiz, kimliğimiz ne olursa olsun fark etmiyor. Hepimiz, bu sömürü ve yağma düzeninin çarkları arasında her gün daha fazla eziliyor, yoksullaşıyor ve sefalete itiliyoruz. Demokrasinin, adaletin, hukukun ve eşitliğin olmadığı bir yerde, emeğin ve emekçilerin hakları da yok sayılır. Taleplerimiz görülmez, sesimiz duyulmaz olur. İşte bu yüzden, ülkemizde düşünce ve ifade özgürlüğünden toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına, seçme ve seçilme hakkından, sendikal hak ve özgürlüklere, haber alma hakkından adalet talebine kadar yapılan tüm saldırılar, esasen emeğine sahip çıkanlara yönelik sömürü düzenini güçlendirmek için yürütülüyor. İktidar, bu politikalara rıza göstermeyen herkese öğrencisinden gazetecisine, belediye başkanından sendikacısına adeta savaş açıyor. Hakkını, hukukunu ve adaleti talep eden herkes baskılarla nefessiz bırakılıyor."

Eğitim Sen Elazığ Şube Başkanı Musa Doğan da mitingde yaptığı konuşmada, İstanbul'daki 1 Mayıs kutlmalarında taleplerini dile getirenlere yönelik sert müdahaleleri kınayarak, adalet, demokrasi ve hakların korunmadığına dikkati çekti, kayyum atamalarına, düşünce özgürlüğünün kısıtlanmasına, doğa talanına ve kadın ile çocuk haklarının ihlaline karşı olduklarını vurguladı.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Elazığ'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı: Demokrasinin, Adaletin Olmadığı Bir Yerde Emekçilerin Hakları Yok Sayılır - Son Dakika

14:38
SON DAKİKA: Elazığ'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı: Demokrasinin, Adaletin Olmadığı Bir Yerde Emekçilerin Hakları Yok Sayılır - Son Dakika
