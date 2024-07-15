Elazığ\'da 15 Temmuz Şehitleri için Camilerde Mevlit Okutuldu

Yerel

Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde camilerde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle başladı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'ın tüm camilerinde şehitler için mevlit okutuldu. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunması ile son buldu. - ELAZIĞ