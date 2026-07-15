Elazığ'da 15 Temmuz şehitleri için camilerde mevlit - Son Dakika
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Elazığ'da 15 Temmuz şehitleri için camilerde mevlit

Elazığ\'da 15 Temmuz şehitleri için camilerde mevlit
15.07.2026 12:33
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Elazığ'daki camilerde şehitler için mevlit okutuldu. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla sona erdi. Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da anma etkinlikleri devam ediyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Elazığ'daki camilerde şehitler için mevlit okutuldu.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri sürüyor. Bu çerçevede Elazığ'daki camilerde şehitler için mevlit okutuldu. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunması ile son buldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ'da 15 Temmuz şehitleri için camilerde mevlit - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da 15 Temmuz şehitleri için camilerde mevlit - Son Dakika
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