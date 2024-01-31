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Elazığ'da 200 gram ekmek 8 lira oldu - Son Dakika
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Yerel

Elazığ'da 200 gram ekmek 8 lira oldu

Elazığ\'da 200 gram ekmek 8 lira oldu

Elazığ'da Fırıncılar Odası tarafından alınan kararla 200 gram ekmeğin fiyatı 7 liradan 8 liraya çıkarıldı. Fırıncılar, yapılan 1 liralık zamdan memnun değiller ve ilerleyen zamanlarda yeni bir zam beklediklerini belirtiyorlar.

31.01.2024 23:51  Güncelleme: 23:53
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Elazığ'da 200 gram ekmek 8 lira oldu

ELAZIĞ - Elazığ'da Fırıncılar Odası tarafından 200 gram ekmeğin fiyatı 7 liradan 8 liraya çıkartıldı. 1 liralık zam, fırıncıları memnun etmedi.

Elazığ'da Fırıncılar Odası Başkanlığı tarafından kent genelinde ekmeğe zam kararı alındı. 7 lira olan 200 gramlık ekmek, yeni alınan karar doğrultusunda 8 lira oldu. Tarihi Kapalı Çarşı'da fırıncılık yapan Ahmet Kızılelma, yapılan zammın az olduğunu savundu. Kızılelma, ilerleyen zamanlarda yeni bir zam beklediklerini kaydetti.

Kaynak: İHA

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