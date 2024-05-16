Elazığ İl Müftülüğü ve TDV'den kurban kesim organizasyonu tanıtımı - Son Dakika
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Elazığ İl Müftülüğü ve TDV'den kurban kesim organizasyonu tanıtımı

Elazığ İl Müftülüğü ve TDV\'den kurban kesim organizasyonu tanıtımı

Elazığ İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Elazığ Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen "2024 yılı vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu tanıtım ve yaz Kur'an kursları tanıtım ve teşvik programı"nda konuşan yetkililer, kurban organizasyonunun önemine vurgu yaparak, bu yılki vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini açıkladılar.

16.05.2024 13:43
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Elazığ İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Elazığ Şubesi ev sahipliğinde "2024 yılı vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu tanıtım ve yaz Kur'an kursları tanıtım ve teşvik programı" düzenlendi.

Ahmet Tevfik Ozan Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantının açışında konuşan Elazığ İl Müftü Vekili Özer Cömert," Türkiye Diyanet Vakfı her yıl gerçekleştirdiği kurban organizasyonuyla dünyaya iyilik ve insanlık dersi vermektedir. Geçen yıl Türkiye genelinde 745 bin 535 hisse kurban bağışı yapılmıştır. Elazığ ilimizde ise 2 bin 235 hisse vekaletle kurban bağışı yapıldı" dedi.

Programın devamında konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri ve TDV Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Fatih Kurt, kurbanın kardeşlik ve yardımlaşma duygularını pekiştiren bir ibadet olduğunu belirtti. Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV tarafından kurban kesim organizasyonunun hassasiyetle yürütüldüğüne dikkati çeken Kurt, "Diyanet İşleri Başkanlığı mensupları olarak bizlere büyük görev düşmektedir. Başta görevliler olarak bizler duyarlı olacağız ve halkımızın bu konuda daha bilinçli olması için çalışmalar yapacağız. Diyanet İşleri Başkanlığımızın, vakfımızın, daha büyük ölçekte ülkemizin İslam coğrafyasında bütün mazlumlara, bütün mağdurlara el açması, gönlünü açması, yüreğini açması bizim İslam kardeşliğimizin en somut göstergesidir. Kurban organizasyonu da bunlardan bir tanesi. İnşallah bu sene de geçmiş yıllarda olduğu gibi daha bereketli, daha güzel, daha fazla insana ulaşarak, daha fazla hayır dualar alarak milletimizin de önünü bu şekilde açmış olacağız" diye konuştu.

Kurt son olarak, bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerinin yurt içinde 11 bin 750 lira, yurt dışında da 4 bin 750 lira olarak belirlendiğini ifade etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ İl Müftülüğü ve TDV'den kurban kesim organizasyonu tanıtımı - Son Dakika

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