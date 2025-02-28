Elazığ'da 28 Şubat Postmodern Darbesi Paneli Düzenlendi - Son Dakika
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Elazığ'da 28 Şubat Postmodern Darbesi Paneli Düzenlendi

Elazığ\'da 28 Şubat Postmodern Darbesi Paneli Düzenlendi

Elazığ Belediyesi'nin düzenlediği 'Bugünden 28 Yıl Önce' panelinde, 28 Şubat Postmodern Darbesi'nin etkileri ve süreci ele alındı. Panelde dönemin tanıkları deneyimlerini paylaşırken, demokrasinin önemine vurgu yapıldı.

28.02.2025 16:50  Güncelleme: 16:52
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Elazığ'da düzenlenen 'Bugünden 28 Yıl Önce' isimli panelde 28 Şubat Postmodern Darbesi ele alındı.

Elazığ Belediyesi, 28 Şubat Postmodern Darbesi'nin yıl dönümünde yaşanan sürecin ele alındığı 'Bugünden 28 Yıl Önce' isimli panel düzenledi. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen panelin Moderatörlüğünü Memur Sen Elazığ İl Temsilcisi İbrahim Bahşi yaptı. Dönemin tanıkları Av. İbrahim Gök, Recep Alyamaç ile Güllü Bektaş ise panele konuşmacı olarak katıldı.

Memur Sen Elazığ İl Temsilcisi İbrahim Bahşi, Türkiye'nin bir daha o karanlık günlere geri dönmemesi temennisinde bulunarak demokrasiden taviz verilmeyeceğini kaydetti. 28 Şubat'ta yaşananları unutmadıklarını da dile getiren Bahşi, darbenin ülke insanını ekonomik anlamda da zora soktuğunu ifade etti.

28 Şubat'ın bin yıl süreceğini dile getiren zihniyetin tamamen yok olduğunu vurgulayan Av. İbrahim Gök ise dönemin iktidarının farklı bahanelerle düşürüldüğüne dikkat çekti.

28 Şubat Postmodern Darbesi'ni planlayanların Türkiye'de kaos ortamı oluşturduğunu dile getiren Recep Alyamaç da ülkenin birliğine yönelik hiç bir girişimin hayat bulmayacağını sözlerine ekledi.

28 Şubat Postmodern Darbesi'nin mağdurlarından Öğretmen Güllü Bektaş ise "Başörtüsünden dolayı eğitimini tamamlayamayan kardeşlerimizin birçoğu ya okulunu terk etmek zorunda kaldı, ya da yurt dışına gitmek zorunda bırakıldı. Allah bir daha böyle günleri yaşatmasın" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığ Belediyesi, Politika, 28 Şubat, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ'da 28 Şubat Postmodern Darbesi Paneli Düzenlendi - Son Dakika

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