Hayatını öğrencilere adadı, fakülteye iletişim müzesi kurdu

Elazığ'da 42 yıldır hayatını öğrencilere adayan Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Recep Bağcı, öğrencilerin geçmişten günümüze kadarki iletişim cihazlarını tanımaları için 'İletişim Müzesi' kurdu. Müze, gezenleri 500 yıl öncesine götürüyor.

Elazığ'da 1984 yılında Fırat Üniversitesi bünyesine katılan Öğretim Görevlisi Recep Bağcı (65), 1998'de İletişim Fakültesi'nin kurulmasında yer aldı. 42 yıllık eğitim öğretim hayatında birçok öğrenci yetiştirerek mezun eden Bağcı, iletişim teknolojileri dersini alan öğrencileri için geçmişten günümüze kullanılan iletişim cihazlarını içeren bir müze kurmaya karar verdi. Bağcı, kendi envanterinde olan cihazların yanında, yakınları ve kentte yaşayan vatandaşlara ulaşıp, evlerinde kullanmadıkları iletişim cihazlarını kendilerine getirmelerini rica etti. Topladığı cihazları depoda muhafaza ederek koruma altına alan Bağcı, Cumhuriyetin 100'üncü, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin de 25. kuruluş yılında hayali olan müzeyi açtı.

Müzenin kurulma aşaması hakkında bilgi veren Öğretim Görevlisi Recep Bağcı, "45 yıldır iletişim teknolojileriyle haşır neşir olan bir iletişim uzmanıyım. Gazetecilik, televizyonculuk ve radyonun içerisinde bulunmuş, daha sonra akademik düzeyde de bu işin dersini verdim. İlk günden beri, içimde bir uhdeydi. Kimisi pul veya farklı bir koleksiyon yapar benim de müzecilik aklıma geldi. Eğitimci olduğum için dünden bugüne iletişim teknolojileri ne aşamada madem bunun dersini anlatıyoruz, onu da öğrencilerimize gösterelim dedim. Asıl amacım öğrenciler içindi, yoksa benim müzecilikle bir alakam yok. Bu malzemeleri Elazığ Belediyesi tarafından açılan Basın Müzesi'ne de verebilirdim fakat fakültemizde eğitim amaçlı iletişim teknolojilerinin dünden bugüne gelen bütün aşamalarını görebilsinler diye vermedim. Son 500 yılda iletişim teknolojilerini öğrencilerimize burada uygulamaları olarak anlatıyoruz. Bu dersi veren bütün hocalarımız öğrencilerle buraya gelerek, müzemizin başında ekipmanları anlatıyor. Son 40 yılda gerek kurumlardan, kuruluşlardan ve özellikle Elazığlı hemşehrilerimizden rica ettim 'Evlerinizde varsa eski ekipmanları getirin' diye. Onlar da sağ olsunlar getirip bizlere teslim etti. Bugün bunları isimleriyle birlikte armağan edilmiştir diye not alarak sergiliyoruz. Bunlar 40 yıllık eserler. Gün geldi, 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı, İletişim Fakültesi'nin de 25'inci yılında buranın açılışını yaptık. Burası müstakil bir müze değil. Oda veya bina da değil. Okulun koridorlarında ve girişlerinde öğrenciler her gün yaşasın ve iç içe olsunlar diye burada sergilemeye başladık" dedi.

Bağcı, "Bugün 50'nin üzerinde, 70'e yakın iletişim fakültesi var. Bunun gibi derli toplu bir müze yok. Bunun için çok mutlu oluyorum. Hem öğrencilerimize eğitim amaçlı tekrar gösterdiğimiz için hem de fakültemize böyle bir müze kazandırdığımız için mutlu oldum. Buraya halen daha bağış yapan vatandaşlarımız var. Burada sadece iletişim cihazlarından fotoğraf makinesi veya kamera yok. Burada sinema makinesinden matbaa makinesine, radyodan tutun gramofona kadar her şey var. Çok yönlü iletişim teknolojileri burada sergileniyor. Bizlere destek olanlara teşekkür ederim. Bir şehrin kültür seviyesini ne kadar üst düzey noktada olduğunu gösteren yerler müzelerdir" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ