Elazığ'ın yüksek kesimlerinde domuz sürüleri görüldü
ELAZIĞ - Elazığ'da aç kalan domuz sürüleri vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Elazığ'da merkeze bağlı Yürekli ve Meydancık köylerinde yiyecek arayan domuz sürüsü vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kısa bir süre arazide yiyecek arayan domuz sürüsü daha sonra hızla koşarak gözden kayboldu. Son dönemlerde farklı türden yaban hayvanları, sık sık şehir merkezinde görülüyor.
Son Dakika › Yerel › Elazığ'da Aç Kalan Domuz Sürüleri Görüntülendi - Son Dakika
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