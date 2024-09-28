Elazığ'da Afet İyileştirme Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Elazığ'da Afet İyileştirme Toplantısı

Elazığ\'da Afet İyileştirme Toplantısı

AFAD, Elazığ'da afet sonrası iyileştirme çalışmaları için toplantı düzenledi, süreçler değerlendirildi.

28.09.2024 18:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFAD Elazığ İl Müdürlüğünde afet sonrası iyileştirme çalışmaları toplantısı düzenlendi.

Elazığ'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğünde koordinasyon toplantısı düzenlendi. Düzenlenen 'afet sonrası iyileştirme çalışmaları' toplantısında, 24 Ocak 2020 Sivrice ile 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler ve sonrasında hayata geçirilen yatırım ve devam eden projeler ile yürütülen süreç ele alınıp değerlendirildi. Toplantıda, ayrıca afet bölgelerinde yapılan çalışmaların durumu, ihtiyaçlar ve iyileştirme süreçleri ele alındı.

Bütün işlerin AFAD koordinasyonunda yürütüldüğünü ifade eden İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, "Elazığ hem 2020 depreminde hem 2023 depreminde maalesef etkilenmiş, hasar almış illerimizden bir tanesi. 2020 yılından sonra Elazığ'da olağanüstü işler oldu. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün bakanlıklarımız, AFAD koordinasyonunda Elazığ'da çok muhteşem işler yaptı. Maalesef biz daha birinci depremin işlerini yüzde yüz toparlayamadan ikinci bir depremi yaşadık. 6 Şubat 2023 depreminden belki merkez çok etkilenmedi ama daha güney ilçelerde hasarlar oluştu. Elazığ'da hem 2020'den gelen işlerimiz hem 2023 depreminden sonra yeni başlayan, devam eden işlerimiz ile ilgili genel bir değerlendirme yapacağız. Allah'a hamdolsun Elazığ'da işlerimiz büyük ölçüde tamamlandı ama biz her vatandaşımız, her hak sahibimiz evine kavuşuncaya kadar çalışmaya durmadan devam edeceğiz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Yerel Haberler, Politika, Deprem, Sağlık, Yerel, AFAD, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ'da Afet İyileştirme Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:13 Yazılım hatası pahalıya patladı 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı Yazılım hatası pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı
08:16 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş
01:16 Yine bir suç makinesi Özel Harekat ekiplerine ateş açıp yaşamına son verdi Yine bir suç makinesi! Özel Harekat ekiplerine ateş açıp yaşamına son verdi
23:21 Netanyahu’dan suikastın ardından ilk açıklama Yeni katliamların sinyalini verdi Netanyahu'dan suikastın ardından ilk açıklama! Yeni katliamların sinyalini verdi
21:46 Hakan Fidan, Nasrallah’ı öldüren İsrail’in kirli planını açıkladı Hakan Fidan, Nasrallah'ı öldüren İsrail'in kirli planını açıkladı
11:53 Cenazesi 27 gün sonra Türkiye’ye getirilen Ahu Tuğba’ya büyük vefasızlık Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık
11:32 Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum’u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun
11:10 Magandalar hız kesmiyor Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü Magandalar hız kesmiyor! Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü
11:01 İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü
11:01 Uyuşturucu tartışmasında komşusunu öldürdü Uyuşturucu tartışmasında komşusunu öldürdü
10:45 Taraftar bir ilke şahit olacak Okan Buruk’tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı Taraftar bir ilke şahit olacak! Okan Buruk'tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı
10:34 Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı
10:10 Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti
10:03 Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü
09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2024 10:44:26. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da Afet İyileştirme Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement