Elazığ\'da Aile Dramı: 3 Saate İki Kanser Ölümü

Elazığ'da bir kişi, 3 saat arayla kanserden hem babasını hem de kayınvalidesini kaybetti.

Elazığ'da ikamet eden Refik Barlak (62) yaklaşık 2,5 yıldır mide, dünürü Aynur Can (63) ise 2 aydır bağırsak kanseriyle mücadele ediyordu. Can, dün Diyarbakır'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Aradan 3 saat sonra da Barlak, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti. Okan Barlak, önce kayınvalidesi ardından babasının acı haberi ile sarsıldı. İkisinin cenazesi Veysel Karani Camii'nde öğlen namazını müteakip kılındı. 3 çocuk babası Barlak Asri Mezarlığı'na, 1 çocuk annesi Can ise Keban'ın Piran köyüne defnedildi.

Öte yandan Refik Barlak'ın 2 sene önce eşini kanserden kaybettiği öğrenildi. - ELAZIĞ