Elazığ'da araç yangını
ELAZIĞ - Elazığ'da seyir halinde bir aracın motor kısmında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay önceki akşam Cumhuriyet Mahallesi Korgeneral Hulusi Sayın Bulvarı üzerinde meydana geldi. Trafikte seyir halinde olan bir aracın motor bölümünde yükselen alevler üzerine şoför arabayı sağ şeride çekerek indi. Kısa sürede araç alev topuna dönerken, ihbar verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.
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