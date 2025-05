Elazığ\'da Balkon Hırsızı Kaçtı

Elazığ'da kimliği belirsiz bir şahıs, gece balkon camını kırarak girdiği evde hırsızlık girişiminde bulundu. Odasında yabancı birini fark eden ev sahibi bağırınca ikili arasında kısa süreli arbede yaşandı, ardından hırsız kapıdan çıkamayınca geldiği balkondan ikinci kattan atlayarak kaçtı.

Olay, merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi'nde saat 04.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, gece saatlerinde bir apartmanın 2. katına tırmandı ve balkondan içeri girdi. Şahsın hırsızlık yaptığı sırada uyanan ev sahibi Güven Buldaç, korku içerisinde bağırmaya başladı. Buldaç'ın bağırması ile panikleyen hırsız kapıdan çıkmaya çalıştı fakat kilitli olmasından dolayı çıkamadı. Ardından ev sahibi ile kısa süre bir boğuşma yaşayan hırsız, geldiği balkondan atlayarak kaçtı. Büyük bir şok yaşayan Buldaç, hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, apartman ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde hırsızın güvenlik kameralarını görmesine rağmen rahat tavırlarla hareket ettiği, neredeyse kameraya el sallayacak kadar umursamaz davrandığı tespit edildi. Yaşanan olay, mahalle sakinlerini de tedirgin etti.

Yaşananları anlatan Güven Buldaç, "Gece 01.30'da eve geldim. Uykuya dalma sürem, 02.30'u buldu. Sabah saat 4 sularında, bir anda gözümü açtım. Gözümü açtığımda bir baktım ki, kapalı olan odamın kapısı açık. O an kapıyı öyle görünce, şaşırdım. Şaşırmaya kalmadan baktım ki kapının arkasında uzun boylu, siyahlar içerisinde bir hırsız. Elindeki cep telefonunun ışığıyla ceplerimi karıştırıp, bir şeyler aradığını fark ettim. Gördüğüm an tepki olarak, bağırdım. Yatağımdan hızlıca kalktım. Ani kalkışımla, hırsızın da kaçması bir oldu. Aramızda ufak bir arbede yaşanması sonucu yere düştü. Ardından, yerden kalkıp dış kapıya yöneldi. Dış kapı kilitliydi açmaya çalıştı, açamadı. Açamamasının ardından bana doğru geldi, elinde metal cisim vardı. Bıçak sandım. Geri hamle yaparak gardımı aldım. Sonrasında, annemin odasına doğru gitti. Oradan gelmişti zaten. Balkonun pimapen cephesini kırarak, içeriye girmiş. Arkasından yakalamak için koştuğum esnada balkondan atlayarak, kendini 2. kattan aşağıya bıraktı. Hiçbir şey olmamış gibi de arkasına bakmadan, kaçıp gitti. Olayın ardından, hemen polis ekiplerine durumu bildirdim. Polis ekipleri geldi, apartmanımızın ve karşı apartmanın kameralarını inceledik. Karşımızda bulunan apartmanın kamera görüntülerinde belirlenmişlerdi. Dikkatimi çeken bir şey oldu, kameraları gördükleri halde rahat hareket edebiliyorlar. Neredeyse el sallamadıkları kalacak. Hırsız, evimizde çok rahat hareket etti. Can güvenliğimiz hiç denecek kadar azdı. Annem ve ben tehlike altındaydık" dedi.

Buldaç, hırsızın 2. kata ise su borusuna tırmanarak eve girdiğini ve cep telefonunu çaldığını ifade etti. - ELAZIĞ