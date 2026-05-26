Elazığ'da Bayram Alışverişi Yoğunlaştı
Elazığ'da Bayram Alışverişi Yoğunlaştı

Elazığ'da Bayram Alışverişi Yoğunlaştı
26.05.2026 12:31
Tarihi Kapalı Çarşı, Kurban Bayramı öncesi alışverişte yoğunluk yaşanıyor, esnaf mutlu.

Elazığ'da Kurban Bayramı arifesinde tarihi Kapalı Çarşı'da alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye'nin yöresel ürün çeşitliliği bakımından zengin illeri arasında yer alan Elazığ'da bulunan 95 yıllık Kapalı Çarşıda Kurban Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Kapalı Çarşıda bayram şekeri, tel kadayıf, ceviz gibi ürünler alarak bayrama hazırlanan vatandaşlar, esnafın yüzünü güldürüyor.

Elazığ'da bayramın gelişinin Kapalı Çarşı'dan anlaşıldığını belirten Kapalı Çarşı Derneği Başkanı Hasbi Yargıç Emir, "Anlaşıldığı üzere bugün de arife günü. Arife günü normalde Kapalı Çarşı'da yoğunluk oluşmuyor, bunun nedeni de köylüler köylerine gidiyor, gitmeyenler de mezarlık ziyaretine gidiyor. Ondan dolayı da bayram arifesi biraz daha az geçiyor ama bayrama üç gün kala yoğunluk oluşuyor. Bayramın gelişi Kapalı Çarşı'da iliklerine kadar hissedildi. Güzel geçti, esnafta memnundu. Fiyatlar da yüksek değildi. Geçen seneyle hemen hemen aynıydı. Vatandaşın en çok talep ettiği ürünlerden birisi kadayıf, bayram şekeri, cevize rağbet gösterdi. Kısacası vatandaşlar tatlı ürünlerine rağbet gösterdi" dedi. - ELAZIĞ

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
