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Elazığ'da bayram boyunca halk otobüsleri ücretsiz olarak hizmet verecek.

Elazığ Belediyesi toplu taşıma araçları, vatandaşların ulaşımlarının sorunsuz bir şekilde sağlanması amacıyla 15 Haziran Cumartesi arife günü Harput, Gülmez ile Asri Mezarlıklarına ve 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı boyunca ücretsiz olarak hizmet verecek.

Arife günü kabir ziyaretlerinde bulunmak isteyen vatandaşlar da toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalanabilecek. 15 Haziran Cumartesi günü Harput, Gülmez ve Asri Mezarlıklarına ücretsiz hizmet verecek olan toplu taşıma araçları, Kurban Bayramı boyunca da yine vatandaşların ücretsiz olarak hizmetinde olacak.

Vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram yaşamalarına katkı sağlamak amacıyla Elazığ Belediyesine ait toplu taşıma araçları, Kurban Bayramının birinci günü olan 16 Haziran Pazar günü saat 10.00'dan, bayramın ikinci günü olan 17 Haziran Pazartesi günü saat 09.00'dan, bayramın üçüncü günü olan 18 Haziran Salı günü saat 08.00'den ve bayramın dördüncü günü olan 19 Haziran Çarşamba günü saat 07.00'den itibaren normal seyir saatleri akışında ücretsiz olarak hizmet verecek. - ELAZIĞ