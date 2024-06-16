Elazığ'da Bayram Sonrası Yollar Boş Kaldı

Yerel

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından tatile giden vatandaşların Elazığ'ı terk etmesiyle yollar boş kaldı. Cadde ve sokaklardaki sakinlik havadan görüntülendi.

Bakanlar kurulunda alınan kararın ardından Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığı duyurulmuştu. Yapılan duyurunun ardından kent genelinde birçok vatandaş, Elazığ dışına çıktı. Vatandaşların Elazığ'ın dışına çıkmasıyla birlikte yollar boş kaldı. Trafiğin mesai zamanlarında yoğun olarak görüldüğü kentin en işlek caddesi olan Gazi'de de sakinlik görüldü. Bunun yanında şehir dışına veya bağ ve bahçesine gidenlerin ardından Elazığ'da sıkışık trafik görüntülerinin oluştuğu birçok cadde ve nokta da boş kaldı. - ELAZIĞ