Elazığ'da bombalı saldırının 9. yılı : "Bizim için bu vatana bir parça vermek şereftir"
Yerel

Elazığ'da bombalı saldırının 9. yılı : "Bizim için bu vatana bir parça vermek şereftir"

Elazığ\'da bombalı saldırının 9. yılı : "Bizim için bu vatana bir parça vermek şereftir"
18.08.2025 10:16
Elazığ'da terör örgütü PKK mensupları tarafından düzenlenen ve 3 polisin şehit olduğu, 251 kişinin de yaralandığı Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen saldırının üzerinden 9 yıl geçti.

Elazığ'da terör örgütü PKK mensupları tarafından düzenlenen ve 3 polisin şehit olduğu, 251 kişinin de yaralandığı Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen saldırının üzerinden 9 yıl geçti. Saldırıda sağ gözünü kaybeden polis gazisi Murat Demir, o anları anlattı.

18 Ağustos 2016 tarihinde Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, 3 polis memuru şehit olmuş, 251 kişi de yaralanmıştı. Patlama sırasında sağ gözünü kaybeden polis gazisi Murat Demir, saldırının düzenlediği ve şimdi Millet Bahçesi olan yerde gezdikten sonra yaşananları anlattı.

Üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen acısının halen devam ettiğini belirten terör gazisi Murat Demir, "18 Ağustos 2016 saat 09.20'de hain terör örgütü tarafından bir saldırı düzenlendi. Doğu Anadolu'nun kalesi olan Elazığ'a ilk defa büyük çaplı bir saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırıda polis memurları Yusuf Kenan Mutlu, Elvan Özbay ve Serhat Öztürk olmak üzere toplamda 3 şehidimiz oldu. Bunlar sayıyla ifade edilebilecek bir acı değil. Bizim için büyük bir acı. 164 tane polis memuru arkadaşımız 61 tane de sivil vatandaşımız yaralandı. Toplamda 35'e yakın terör gazimiz oldu. Rabbim bir daha böyle bir şeyi memleketimize ve ülkemize yaşatmasın. Halen görevimizin başındayız. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimize ise sağlıklı bir ömür diliyoruz. Burada eskiden emniyet müdürlüğü binamız vardı, yıkılınca yerine Millet Bahçesi yapıldı. Vatandaşlarımız için gayet güzel oldu ama bizim için acı hatıralarla dolu bir yer. Rabbim tekrar böyle bir şey yaşatmasın. Vatanımız sağ olsun, milletimiz var olsun" dedi.

Bombalı saldırının yapıldığı anın çok farklı bir an olduğunu da belirten Demir, "Hain terör saldırısında sağ gözümü kaybettim. Benimle birlikte birkaç arkadaşım daha gözünü kaybetmişti. Farklı bir duygu, dışarıda kıyamet kopuyor ve siz bu kıyametin içerisindeyiz. Bizim için bu vatana bir parça vermek şereftir. Rabbim bize bunun maneviyatını yaşattığı için hamd olsun diyoruz. Cümlelerle anlatılacak bir şey değil, ancak yaşayan bilir. Acımız ilk günkü gibi halen taze. Bir terör gazisi olarak şehit verdiğimiz abilerimizi yakından tanıyorduk. Bizim için acı olan göz vermek ve bu şekilde yaşamak değil. Bizim için şehitlerimiz giderken geride kalmak acıdır" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Elazığ'da bombalı saldırının 9. yılı : 'Bizim için bu vatana bir parça vermek şereftir' - Son Dakika

07:40
Memurlar bugün iş bırakıyor İlk iptal haberi İZBAN'dan geldi
Memurlar bugün iş bırakıyor! İlk iptal haberi İZBAN'dan geldi
09:09
Suriye'de tansiyon yüksek SDG'yi 50 bin askerle vuracaklar
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'yi 50 bin askerle vuracaklar
SON DAKİKA: Elazığ'da bombalı saldırının 9. yılı : "Bizim için bu vatana bir parça vermek şereftir" - Son Dakika
