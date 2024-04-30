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Elazığ'da çatı yangını

ELAZIĞ - Elazığ'da 3 katlı bir binanın çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, merkeze bağlı Kültür Mahallesi Şehit İdris Doğan Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın çatı kısmında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı evin çatı kısmında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Ekipler, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.