Elazığ'da Çocukların Örnek Davranışı - Son Dakika
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Elazığ'da Çocukların Örnek Davranışı

Elazığ\'da Çocukların Örnek Davranışı
07.07.2026 10:28
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Kapalı büfenin önünden su alan 4 çocuk, parasını kameraya gösterip kovaya bıraktı. Sahibiyle buluştu.

Elazığ'da sabah saatlerinde kapalı olan bir büfenin önündeki su dolabından aldıkları ürünün bedelini güvenlik kamerasına gösterip el sallayarak boş kovaya bırakan 4 çocuk, iş yeri sahibi Umut Aksakal ile bir araya gelerek o anları anlattı.

Elazığ'ın Çayda Çıra Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde kapalı olan bir büfenin önündeki su dolabından ürün alıp, parasını güvenlik kamerasına izleterek boş kovaya bırakan 4 çocuk, iş yeri sahibi Umut Aksakal ile bir araya geldi. İş yeri sahibinin sabah dükkanını açtığında kovadaki parayı fark etmesi ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek sosyal medyada paylaşması üzerine Türkiye genelinde ilgi gören çocuklar, bu kez açık olan büfeyi ziyaret etti. Güvenlik kamerası kayıtlarında, el sallama anlarıyla yer alan çocuklardan 12 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed İbrahim, babası ve arkadaşları, büfe sahibiyle görüşerek o anları anlattı. Ziyaret sırasında konuşan Muhammed İbrahim, sabah namazı çıkışı büfeye geldiklerini, iş yerinin kapalı olması üzerine aldıkları suyun parasını kameraya göstererek kovaya bıraktıklarını ifade etti. Büfe sahibi Umut Aksakal ise çocukların bu davranışından ötürü tekrar bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Olayın perde arkasını anlatan ve geleceğe yönelik hayalinin futbolcu olup, Fenerbahçe'de oynamak olduğunu belirten Muhammed İbrahim (12), " Biz sabah namazını kılıp büfeye geldik. Büfe kapalıydı. Ben su almaya gelmiştim. Suyu alıp, parayı kameraya gösterip kovaya koymuştum. Benim hayalim futbolcu olmak, Fenerbahçe'de oynamak. İmam Efendi Ortaokuluna gidiyorum. Okulda hep top oynuyorum ve derslerimde de iyiyim. Ben Suriyeliyim ve ben Türkiye'de doğdum. Bütün Türkiye'ye bütün öğretmenlerime teşekkür ediyorum" dedi.

Çocukların pırıl pırıl ve 7'den 70'e herkese örnek olacak bir duruş sergilediğini ifade eden iş yeri sahibi Umut Aksakal, " Birkaç gün önce tüm Türkiye'de viral olan bir videomuz vardı. Bu videoda yanımdaki güzel arkadaşlarımın arkasındaki o gururlandırıcı, gurur verici videodaki hareketlerinden dolayı tekrardan bir araya geldik. Yani tekrardan duygularımız pekişti. Çocuklar gerçekten pırıl pırıl. Geleceğin güler yüzü, geleceğe 7'den 70 herkese örnek olacak çocuklar" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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