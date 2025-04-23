Elazığ\'da Deprem Bilinci İçin Tiyatro

Elazığ'da deprem farkındalığının yanı sıra dayanıklı, güvenli ve güçlü yapılaşma bilincinin oluşması için ilkokulda düzenlenen tiyatro gösterisi büyük beğeni topladı.

Çimentaş Elazığ Çimento Fabrikası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı anlamlı ve unutulmaz bir etkinlikle kutladı. Etkinlik, bölgedeki 8 okul ve fabrika çalışanlarının çocuklarından oluşan yaklaşık bin 500 çocuğun katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikte çocuklar oyunu izlerken hem eğlendi hem de depremde neler yapmaları gerektiğini öğrendi.

Çimentaş olarak bölgede bilinçlenme, eğitim ve milli bayramlar konusunda sosyal sorumluluk çalışmalarına devam edeceklerini belirten Çimentaş Elazığ Çimento Fabrikası Müdürü Mete Koçak, dünyada bir örneği daha olmayan Ulu Önder Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu bayramda çocukların hem eğlenmelerine katkı sağlamak hem de ülkenin bir gerçeği olan deprem bilincini anlatmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Tiyatro hakkında bilgi veren yazar ve oyuncu Enes Bingöl, "Çocukların enerjisi ile oyun iki kere oluyor. Temel amacımız çocukları depreme karşı bilinçlendirmektir. Deprem çantasında neler olmalı, deprem anında neler yapmalıyız. Oyunumuzun içerisine ufak bir tatbikat yerleştirerek, deprem anında neler yapmaları gerektiğini anlatıyoruz. Çocukları bir taraftan eğlendiriyor, sahneye alıyor, dans ettiriyoruz, bir yandan da tatbikat ile çök-kapan-tutun hareketi ile prova yaptırıyoruz. Yaşam üçgenini öğretiyoruz. Hem eğleniyoruz hem de öğreniyoruz" dedi.

Çimentaş Sendika Temsilcisi Necati Özer, "Biz Elazığ Çimentaş Çimento Fabrikası olarak çocuklara okullarda deprem bilincini aşılamaya çalışıyoruz. Elazığ deprem bölgesi. Gençliğimize deprem bilincini öğretmemiz gerekiyor. Bununla ilgili bir etkinlik düzenledik" diye konuştu.

Öğrencilerden Yiğit Bulsu ise, "Burada çok güzel bir tiyatro izledim. Depremle ilgili neler yapacağımı ve ilk yardım çantasında neler olması gerektiğini öğrendim. Çok güzel bir etkinlik oldu. Deprem anında çök-kapan-tutun hareketlerini yapacağız. Sonra da panik yapmadan dışarı çıkacağız" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ