Elazığ'da depremde ağır hasar gören binanın yıkımı sırasında bitişiğindeki binanın duvarı olmadığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Elazığ'da depremde ağır hasar gören binanın yıkımı sırasında bitişiğindeki binanın duvarı olmadığı ortaya çıktı

Elazığ\'da depremde ağır hasar gören binanın yıkımı sırasında bitişiğindeki binanın duvarı olmadığı ortaya çıktı

Elazığ'da depremde ağır hasar gören bir binanın yıkımı sırasında bitişiğindeki binanın duvarının olmadığı ve yıllardır ortak duvarın kullanıldığı ortaya çıktı. Aynı müteahhit tarafından inşa edilen binadaki duvarların ince olması dikkat çekti. İl Özel İdaresi, yıkım sırasında zarar gören apartman sakinlerinin mağduriyetini üstlenerek tüm masraflarını karşıladı.

29.05.2024 13:37
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Elazığ'da depremde ağır hasar gören binanın yıkımı sırasında bitişiğindeki binanın bazı kısımlarında duvar olmadığı ve yıllardır ortak duvarın kullanıldığı ortaya çıktı. Aynı müteahhit tarafından inşa edilen binadaki duvarların ince olması dikkat çekti.

Elazığ'daki ilginç olay, merkez Nailbey Mahallesi Şehit Polis Kamil Gökçe Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Özel İdaresi koordinesinde depremlerde hasar alan 5 katlı Hacı Hurşit Apartmanı'nın yıkım işlemlerine iki önce başlandı. Yıkım sırasında bitişiğindeki 5 katlı Can Apartmanı'nın duvarının olmadığı ve iki binanın yıllardır ortak duvarı kullandığı ortaya çıktı. Duvarın yıkılan binaya ait olduğu, müteahhidin maliyeti düşürmek amacıyla ikinci binanın cephesine duvar yapmadığı anlaşıldı. Yıkım sonrası duvarları zarar gören apartmandaki evlerin dışından ve içinden çekilen görüntülerde, ince örülen duvarların bazısında çimento torbası kullanıldığı gözlemlendi. İl Özel İdaresi'nin ise zamanında örülmemiş duvardan ötürü yıkım sırasında evleri zarar gören apartman sakinlerinin mağduriyetini üstlenerek tüm masraflarını karşıladığı belirtti.

"Duvara çimento kağıdı koymuş"

Duvarı olmadığı ortaya çıkan Can Apartmanı'n en üst katında oturan Erkan Demir (22), "Burası 5 katlı bir bina. Annem, babam, kardeşim ve ben ile birlikte 4 nüfuslu bir aileyiz. Ben ve kardeşim uyurken yıkım yapıldı. Haberimiz yoktu, deprem oldu zannettik ve yataktan fırladık. Allah razı olsun gelip yıkım yapıyorlar ama gelip bir yıkım olacağını bize bildirmeleri gerekiyordu. Ben ve kardeşimin yattığı odanın duvarı, annem ile babamın kaldıkları odanın duvarı ile banyonun duvarı yıkıldı. Bu belki de 40 senelik bir bina. Duvara çimento kağıdı koymuş. Yıkılan bina ile bizim binanın müteahhidi aynı ve binaları yaptığı zaman tek duvar yapmış. Normal sıva ile yapmışlar" dedi.

"Bina yapılırken müteahhit duvar kullanmamış"

İl Özel İdaresi personeli yıkım kontrol şefi Suat Aluçlu ise, "İl Özel İdaresi olarak şehrimizdeki ağır hasarlı ve orta hasarlı yapıları, vatandaşın can güvenliği için yıkımını üstlenmiş bulunmaktayız. Görülen binanın yanındaki yıkımı biz yaptık. Yalnız bina yapılırken müteahhit duvar kullanmamış. Biz de vatandaşımız mağdur olmasın diye tekrardan hem valilik hem de İl Özel İdaresi olarak tüm maliyeti üstlenerek buradayız. Hem yıkım aşamasında hem de sağlam apartmanlarda gördüğümüz üzere müteahhitler, yapılarda bayağı bir malzemeden çalmış. Bu da hem bize hem de yıkım yapan arkadaşlara çok büyük sorun oluşturmaktadır. Duvarlar örülmeden yapılmış" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Deprem, Elazığ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ'da depremde ağır hasar gören binanın yıkımı sırasında bitişiğindeki binanın duvarı olmadığı ortaya çıktı - Son Dakika

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