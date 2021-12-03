Elazığ'da engelli öğrencilerin yaptığı eserler sergilendi - Son Dakika

Elazığ'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla açılan stantta engelli öğrencilerin yaptığı eserler sergilendi.

Elazığ'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda bir alışveriş merkezinde Abdullah Tangülü Özel Eğitim Meslek Okulu tarafından stant kuruldu. Stantta, engelli öğrencilerin okul atölyesinde yaptığı ürünler sergilendi.

Stant hakkında bilgi veren Okul Aile Birliği Başkanı Gönül Gevancı "Amacımız çocuklarımız için böyle bir günde farkındalık oluşturmak. Engelliler gününün sadece bu günlerde hatırlanmasını istemiyoruz. Her gün farkındalık olsun. Unutmayalım ki herkes bir engelli adayıdır" dedi. - ELAZIĞ