Elazığ'da Halk Ekmek Fabrikası Açıldı, Vatandaşlar Uzun Kuyruklar Oluşturdu - Son Dakika
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Elazığ'da Halk Ekmek Fabrikası Açıldı, Vatandaşlar Uzun Kuyruklar Oluşturdu

Elazığ\'da Halk Ekmek Fabrikası Açıldı, Vatandaşlar Uzun Kuyruklar Oluşturdu

Elazığ Belediyesi'nin hayata geçirdiği Halk Ekmek Üretim Tesisinde ilk ekmekler üretilerek 7 liradan satışa sunuldu. Vatandaşlar, tesisin 52 satış noktasından ekmeklere yoğun ilgi gösterdi, uzun kuyruklar oluştu.

07.11.2024 13:20  Güncelleme: 13:21
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Elazığ Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve bugün resmi açılışı yapılacak olan Halk Ekmek Fabrikasında üretim başlarken, vatandaşlar ilk günden 7 liradan satılan ekmeğe yoğun ilgi gösterdi.

Vatandaşların kaliteli, hesaplı ve sağlıklı ekmek tüketebilmesi için Elazığ Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Üretim Tesisinde ilk ekmekler çıktı. 7 liradan satışa sunulan ekmekler, toplam 52 satış noktasından vatandaşın sofrasına ulaştırılacak. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, Kültür Park ve Halk Ekmek Üretim Tesisi olmak üzere Elazığ Belediyesi'ne ait 4 noktada satışı gerçekleştirilecek olan halk ekmeklerin kentin çeşitli bölgelerindeki 48 adet büfede de satışı yapılacak. Kültür Park'ta sabah saatlerinde ekmek satışları başlarken, vatandaşların uzun kuyruklar oluşturduğu gözlemlendi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ'da Halk Ekmek Fabrikası Açıldı, Vatandaşlar Uzun Kuyruklar Oluşturdu - Son Dakika

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