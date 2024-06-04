Elazığ\'da heyelan riski nedeniyle yıkım kararı tepkiyle karşılandı

Yerel

EVREN DEMİRDAŞ

(ELAZIĞ)- Elazığ'ın Maden ilçesinde vatandaşlar, rezerv çalışmaları esnasında dökülen hafriyatın heyelan riskine neden olduğu gerekçesiyle 400'e yakın ev ve dükkana yıkım kararı verilmesine AKP Elazığ İl Başkanlığı önünde eylem yaparak tepki gösterdi. İlçe sakinlerinden Öner İlhan, seçimden önce "Evlerinizi yıktırmayacağız" sözü verdiği için AKP'ye belediye seçimini kazandırdıklarını belirterek, "Seçimden sonra hiçbir tane milletvekili ne il başkanı Maden'e geldi lne de arayan soran var. Sadece bize yaptıkları polis asker gönderip evimizi başımıza yıkmaları" dedi.

Elazığ'ın Maden ilçesinde, 2007 yılında yapılan bir ihale ile rezerv çalışmalarına başlayan bir firmanın bölgeye boşalttığı hafriyat, 'doğal olmayan heyelan' riskine neden oldu. Firmanın 2014'ten beri döktüğü hafriyat sonrasında ilçede heyelan tehlikesi olduğu gerekçesiyle birçok ev ve dükkanın boşaltılmasına karar verildi. Karar sonrasında Elazığ Valiliği'ne yürümek isteyen vatandaşlara polis izin vermedi. Polisin izin vermemesi üzerine vatandaşlar da AKP Elazığ İl Başkanlığı önüne giderek il başkanı ve milletvekillerine tepki gösterdi.

"AK PARTİLİ BAŞKAN VE VEKİLLER SÖZ VERDİLER SÖZLERİNİ TUTMADILAR"

Yerel seçimler öncesinde AKP İl Başkanı ve milletvekillerinin ev ve iş yerlerinin yıkılmayacağı sözü verdiklerini, ancak sözlerini tutmadıklarını belirten ilçe sakinlerinden Öner İlhan, şunları söyledi:

"AK Parti İl Başkanı bize söz verdi, 'yıktırmayacağız, yeniden bir etüt çalışması yapacağız' dedi. Bizim talebimiz yeniden etüt için afet alanın kapsamın biraz daha dar tutulmasıydı. Bize söz verdiler ama şu anda geldiğimiz noktada hiçbir tanesi ne Maden'e geliyor, ne de Madenliyi arayıp soruyor. Bugün valiyle görüştük, kendisine aynı sorunu söyledik siz bugün geldiniz okulumuzu yıktınız. Bu hükümetin, devletin bir okul projesi var mıydı da siz bu okulu yıktınız? 'Hayır bu okul için bizim bir projemiz yok', çarşıyı yıkacaksanız çarşı için de bir projeniz yok. Çarşı da şu anda yapılmıyor. 'Size bir yer söyleyeceğiz orada size prefabrik dükkanlar vereceğiz oraya gideceksiniz' diyorlar. İlçe halkımız çok mağdur bir durumda. Devletimizden istediğimiz; orada tekrardan bir etüt çalışması yapması. Biz bilime inanıyoruz eğer doğruysa konutlarımızı bırakır devletin bize gösterdiği yere gidebiliriz ama bunu kabul etmiyorlar. Vatandaşın, dükkanına, evinin kapısına kepçeler dayanmış boşaltın çıkın gidin diyorlar. Biz halk olarak nereye gidelim? Ben Maden'de 35 yıldır esnafım nereye gideyim? Ben mülteci değilim. Toprağımdan zorla çıkarmak istiyorlar. Ben toprağımı terk etmek istemiyorum Maden'de yaşamak istiyorum. Bu yaşam hakkımı kimse elimden alamaz."

"POLİS ZORUYLA İŞ YERLERİMİZDEN, EVLERİMİZDEN ETTİLER"

Polis zoruyla evlerinden ve iş yerlerinden çıkartıldıklarını söyleyen İlhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizi iş yerlerimizden, evlerimizden ettiler. Nereye gidelim, devlet bize sahip çıksın. Fabrikadan dolayı oluşan afet riskini bizi doğalmış gibi göstermeye çalışan fabrikanın hakkında gelmelerini istiyoruz. O fabrika o hafriyatı döktü ve dinamitleri patlattı sonrada rapor çıkarttı 'o bölgede kayma var' dedi. Kaymayı kabul ettik ama kapsamı o kadar geniş değil. İlçedeki bu sorunun çözümü için AK Parti'ye belediye başkanlığını kazandırmak için söz verdik, seçtirdik. Onlar da bize 'size yardım edeceğiz, elimizden ne geliyorsa yapacağız, yıktırmayacağız evlerinizi yaptıktan sonra yıktıracağız' diye söz verdiler. Biz de kabul ettik ama bugün gelgelim ki seçimden sonra hiçbir tane milletvekili ne il başkanı Maden'e geldi, ne de arayan soran var. Sadece bize yaptıkları polis asker gönderip evimizi başımıza yıkmaları."