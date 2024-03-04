Elazığ\'da İl Jandarma Komutanlığı Trafik Ekipleri Tarafından Eğitim Semineri Verildi

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Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından yolcu ve sürücülere eğitim semineri verildi.

İl Jandarma Komutanlığı bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla trafik jandarması personeli tarafından yolculara ve sürücülere trafik eğitim semineri verildi. Seminerde, genel trafik kuralları, yaya önceliği, emniyet kemerinin kullanımı ve önemi, trafik işaretleri ve trafik güvenliği konularında eğitim verildi. Ayrıca ekiplerce, trafik kazalarının meydana gelmemesi veya en aza indirilmesi amacıyla yaya önceliğine yönelik özel denetim, okul servis araçları denetimi, alkollü araç kullanma ve radarla hız özel denetim faaliyeti icra edildi. Eğitimlerin devam edeceği kaydedildi. - ELAZIĞ