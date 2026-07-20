Elazığ\'da İnşaat İşçileri Sıcakla Mücadele Ediyor

Elazığ'da inşaat işçileri, etkisini arttıran sıcak havalarda ekmek parası için mücadele ediyor.

Tüm yurtta olduğu gibi Elazığ'da da sıcak havalar gün geçtikçe etkisini arttırmaya devam ediyor. Termometrelerin 35 derecenin üstüne çıktığı kentte inşaatta çalışan ustaları ekmek parası için mücadele ediyor. İşçiler, günlük 10 litrenin üstünde su tüketerek sıcaklardan korunmaya çalışıyor.

Havaların çok sıcak olduğunu aktaran ustabaşı Aykut Binbir, "Biz de ekmek parası için mecbur çalışıyoruz. Diyarbakır'dan gelerek burada çalışıyoruz. Sabah 07.00'de başlıyoruz akşam 17.00'a kadar çalışıyoruz. Şartlar çok zor. Akşama kadar güneşin altında çalışıyoruz. Soğuk su olmasa mahvoluruz. Allah'tan dolap var. Soğuk su içiyoruz" dedi.

Demir ustası Remzi Gögercin ise, "Çok sıcak. Günde en az 10 litre su içiyoruz. Bu şartlar altında çalışmak zor oluyor ama mecburuz. Ekmek parası için geliyoruz. Biz Diyarbakır'dan buraya geldik. Evimiz Diyarbakır'da ara sıra gidip geliyoruz. İçeride çalışmamamız mümkün değil. Dışarıda demir bağlıyoruz. Demir de çok sıcak oluyor. Eldiven de olmasa demiri tutamayız. Çalışırken mecburen su ve kola içiyoruz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ