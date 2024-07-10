Elazığ\'da İtfaiye Ekipleri Sıkışan Yüzüğü Kurtardı

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Elazığ'da bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, yüzüğü parmağında sıkışan vatandaş, bir süre kendi çıkarmaya çalıştı fakat başarılı olamadı. Bunun üzerine şahıs, Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne başvurdu. Ekipler, parmağa sıkışan yüzüğü keserek çıkarttı. Yüzüğün çıkarılmasından sonra vatandaş, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ELAZIĞ