Elazığ\'da Kadınlar Kurslarla Ekonomik Özgürlük Kazanıyor

Elazığ'da kadınlar kendi iş yerini açmak veya tekstil sektöründe işe girebilmek için kurslarda ter döküyor.

Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, yıl içerisinde açtığı binlerce kursta yüzbinlerce insana eğitim veriyor. Tüm talepleri değerlendiren ve mahalle mahalle kurslar açan Halk Eğitim Merkezi, özellikle kadınların yanında olmaya devam ediyor. Bu çerçevede devam eden Giyim Üretim Teknolojisi Kursu kadınlar tarafından büyük ilgiyle karşılaştı. Kendi iş yerini açmak, terzi olmak veya tekstil sektöründe işe girmek isteyen kadınlar, kurslarda adata ter döküyor. Bir yandan boş zamanlarını değerlendirerek sosyalleşen kadınlar diğer yandan da aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

"Kurs sonunda kadınlar ekonomik özgürlüklerini kazanabiliyor"

Kurs hakkında bilgi veren usta öğretici Selma Karahüseyinoğlu, "Öğrencilerimiz kursta temel dikiş teknikleri ve giyimin temeli ile başlıyor. Kursun içeriğini gerektiren elbise, bluz, pantolon gibi ürünleri rahatlıkla dikmeyi öğürebiliyorlar. İlk önce dikişin temeli hedef alınıyor. Dikişin tanımı ve terimleri, makinanın kullanımı, parçaları, içeriğine dair bilgiler alıyorlar. Ardından dikişim temel tekniklerine geçiliyor ve dikerek öğretiyoruz. Kurslarımıza devam eden kursiyerlerimiz OSB'de iş imkanı bulabiliyor. Ayrıca kendi iş yerlerini açmak için ustalık belgesini aldıktan sonra kendi iş yerlerini açabilirler. Bu şekilde hem kendi ekonomik özgürlüklerini sağlamış olup aile bütçesine katkıda bulunabilirler. Kurslarımız devam eden kadınlarımız her şeyden önce bir yere ait olmanın duygusunu yaşayıp, kendilerini değerli hissediyor. Burada aynı zamanda sosyalleşiyorlar. Bunun yanı sıra aile ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. Bir şeyler üretebilmenin mutluluğunu yaşıyorlar" dedi.

Kendi iş yerini açmak isteyen kursiyerlerden Elvan Koç, "Teknikleri öğrenmek için kursa geldim. Giyim tasarım alanında kendi modamı oluşturmak istiyorum. O yüzden öğrenmeye geldim" şeklinde konuştu.

Kursiyerlerden Gülay Bıyık ise "Ben dikişi sevdiğim için hobi olarak geliyorum. Diktikten sonra mutlu oluyor ve aile bütçesine katkıda bulunuyorum. Arkadaşlarımla burada sosyalleşiyoruz. Çok güzel bir ortam. Evdeki kadınlara öneririm. Ürettikçe de mutlu oluyorsun. Başarabiliyorsun ve becerebiliyorsun, oda ayrı bir zevk" diye konuştu. - ELAZIĞ