Elazığ\'da Katiplik İçin Klavye Kursuna Yoğun İlgi

Elazığ'da Adalet Bakanlığı kadrosuna girerek katiplik yapmak isteyen vatandaşlar, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Klavye Teknikleri Kursuna yoğun ilgi gösteriyor.

Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, bünyesinde bulunduğu kurslarla vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürüyor. Bu çerçevede Adalet Bakanlığı tarafından son yıllarda yapılan alımlarla birlikte memur olmak isteyen vatandaşlar klavye kursuna gelerek 10 parmak becerilerini geliştirmeye devam ediyor. Verilen eğitimin ardından kursiyerler on parmak ile hızlı ve yanlışsız yazma becerisine sahip olurken, hızlı klavye kullanım şartı arayan kamu kurumları için vatandaşları nitelikli hale getiriyor.

Halk Eğitim Merkezi Klavye Teknikleri Kursu Hocası Aybüke Buran, "Klavye teknikleri kursu hafta içi 5 gün olup, 116 saatlik verdiğimiz bir kurstur. Adalet Bakanlığı ilanına göre, her geçen gün kursa başvurular artmakta. Öğrenciler, zabıt, icra ve CTE katipliğinden faydalanabiliyor. Genellikle klavyede 10 parmak üzerinde çalışıyoruz. Şuan ki kursumuz sabah grubu, 09.00'da başlayıp 12.00'da bitiriyoruz. Her yıl bilgisayar işletmenliği ve klavye teknikleri kursu yoğunluğu en fazla olan kurslarımız arasında. Şuan da Adalet Bakanlığının atamaları olduğu için çok tercih edilen bir kurs. Yüz yüze olan eğitim daha etkilidir. Öğrenci buraya geldiğinde F klavyeyi öğrenmek için sıfırdan başlıyor. Bir ay içerisinde de 90 üzerinde kelime yazarak bitirmeye çalışıyoruz" dedi.

Adli Bilişim Mühendisliği 4'üncü sınıf öğrencisi Şeyma Çolak, "Klavye kursu bana 10 parmak tekniklerini öğretti. Daha hızlı yazabiliyorum. Böyle bir kursun olduğunu arkadaşlarım sayesinde öğrendim. İlk geldiğimde 70 kelime yazıyordum daha sonra hızlanarak 110-120'lere kadar çıktım. Katiplik sınavına gireceğim için klavye teknikleri kursuna kayıt oldum. 1 aylık süreçte de bayağı hızlandım" ifadelerini kullandı.