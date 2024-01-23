Elazığ\'da Kaybolan Köpek İçin 10 Bin Lira Ödül

Elazığ'da 17 gündür kayıp olan 'Lila' isimli köpeğini arayan Ebru Gür, köpeğini bulup getirene 10 bin lira para ödülü vereceğini belirtti.

Elazığ'da yaşayan Ebru Gür'ün 17 gün önce Lila isimli köpeği Hicret Mahallesi'nde bulunan evinin bahçesinde bir anda ortadan kayboldu. 17 gündür her yerde köpeğini arayan Gür ailesi, yaptığı bütün çalışmalara rağmen hayvanlarını bulamadı. Bunun üzerine Ebru Gür, köpeğini bulup getirene 10 bin lira para ödülü vereceğini açıkladı.

Lila isimli köpeğin beş yıldır kendileri ile birlikte olduğunu ve çocuklarının hayvanı çok sevdiğini ifade eden Ebru Gür, "Lila ailemin bir değeriydi. Bizim için çok önemliydi. Evimizin bahçesinde kayboldu. Normalde bahçeden kaçan bir köpek değildi. Kim aldı nasıl kayboldu bilmiyoruz. Köpeğimizi getirene 10 bin lira para ödülü vereceğim. Yeter ki bulunsun. Kim aldıysa rica ediyorum. Bize getirsin. Asla şikayetçi olmayacağım" dedi. - ELAZIĞ