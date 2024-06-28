Elazığ'da konteyner kentte yaşayan vatandaşlara tahliye kararı tepki çekiyor

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EVREN DEMİRDAŞ

(ELAZIĞ)- Konteyner kentte yaşayan vatandaşlardan tahliye kararına tepkileri sürerken Elazığ Vali Yardımcısı Oltan Bayraktar, "Biz devlet olarak bu vatandaşlarımızın mağdur olmaması için uğraşıyoruz ama olay anlatıldığı gibi değil. Kendi evini kiraya verip de orada oturan insan var, geliri yüksek olup da oturan var biz buna nasıl müsamaha gösterelim" dedi.

Elazığ merkez Kırklar Mahallesi'nde 2020 depremi sonrasında kurulan ve depremzedeler buraya yerleştirilmiş 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminde ise evleri ağır hasar alan depremzedeler de buraya yerleştirilmişti. Elazığ Valiliği, 14 Haziran'da konteyner kentteki vatandaşlara 15 gün içerisinde konteynerleri boşaltmaları için tebligat gönderildi. Vatandaşların konteynerlerden çıkartılması kararına konteyner kentte yaşayan vatandaşların yanı sıra CHP de tepki göstererek kararın durdurulmasını talep etmişti.

Boşaltma tebligatı gönderilmeden önce herhangi bilgilendirilmenin yapılmadığını iddia eden konteyner kent sakinlerinden Abdullah Bal, şunları söyledi:

"Kırklar mahallesinde 5 katlı bir binada oturuyordum. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerle binam ağır hasar aldı bende 15 gün sonra konteyner'a geçtim hala Kırklar mahallesi konteyner kentte kalıyorum. Bizim mağduriyetimiz giderilmeden hala mağdur ediliyoruz. '15 günde konteynerleri boşaltın' diyorlar. 15 günde kimse ev bulamaz bizlerde ne yapacağız diye derin derin düşünüyoruz. Bu konuda yönetimde bir bilgilendirme yapmadı konteyner kentte zaten büyük bir yönetim zayıflığı var kimseye ulaşamıyoruz. Yazı Valilikten geldiyse onu ciddiye alıyoruz yoksa yönetim çıkıp bize bir açıklama dahi yapmadı. Konteyner kentte yaşayanlara geldi bu yazı sadece fark ev sahipleri için bir ayrıcalık yapılmış. Ev sahipleri evleri teslim edilene kadar kalmaya devam edebilirlermiş fakat kiracılar için 15 günde boşaltılması isteniyor. Verilen 15 gün süre bitiyor. Kara kara bekliyoruz ne olacak diye acaba jandarmayla gelip bizi zorla çıkaracaklar mı yoksa konteynerleri alıp gidecekler mi bilmiyoruz. En azından bir yetkili görsek biz bilgi alacağız ama oda yok yetkili de göremiyoruz buranın yetkilisi bizlerle muhatap olmuyor, en azından biri çıkıp birkaç ay önce söyleseydi ona göre davranırdık Valilik bir anda yazı gönderdi '15 günde çıkın' diye mağduruz ne yapacağımızı bilmiyoruz."

"Burası geçici barınma merkezi"

Tepkilere neden olan tahliye kararıyla ilgili konuşan Elazığ Vali Yardımcısı Oltan Bayraktar, yaşlı, hasta ve maddi durumu iyi olmayan vatandaşların konteynerlerde kalacağını söyledi. Tahliye kararlarıyla ilgili algı yaratılmaya çalışıldığını belirten Oltan, şu ifadeleri kullandı:

"İsminden de anlaşılacağı üzerine burası geçici barınma merkezi. Zaten biz hak sahibi olup da konutu olanları çıkarmıyoruz onlar konutlarını alana kadar duracaklar. Mağdur durumda olan engelli, yaşlı, hastalık durumu olan, maddi durumu çok zayıf olanlar kalacak. Ek süre diyorlar ama biz süreyi tanıdık. Ama önceliğimiz konteynerde kalmadığı halde eşyasını koyup gelmeyen, maddi durumu çok iyi olanlar var. Olay medyaya farklı yansıyor sanki mağdur kişileri çıkarılıyormuş gibi bir şey yaratılıyor ama öyle bir şey yok. Biz tamamen Ankara'dan gelen talimat ve gelen yazılara istinaden süreç yürütüyoruz. Bunun da kapsamı belli. Onlara da bunu izah ettik hepsi de bunu biliyor. 2020 depremi sonrasında durumu iyi olmayıp da burada kalanlarda var. Tüm vatandaşlarımız baş tacımız ama amacından çıkıyor. Sonuçta biz devlet adına iş yapıyoruz devletin kurallarına, mevzuatlarına bağlıyız. Biz devlet olarak insani anlamda en ötesinde, çok ilerisinde müsemma gösterdik. Biz devlet olarak bu vatandaşlarımızın mağdur olmaması için uğraşıyoruz ama olay anlatıldığı gibi değil. Kendi evini kiraya verip de orada oturan insan var, geliri yüksek olup da oturan var biz buna nasıl müsamaha gösterelim?"