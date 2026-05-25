Elazığ'da Maden Çalışmalarına Tepki

25.05.2026 15:17
Cezmi Orkun, Cengiz Holding'in maden sevkiyatının çevreye zarar vereceğini vurguladı.

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı Cezmi Orkun, "Elazığ'ın Gezin Beldesi'nde Cengiz Holding tarafından başlatılan altyapı çalışmalarına ve Maden ilçesi Kısabekir mevkisinde flotasyon yöntemiyle işlenen kimyasal katkılı bakır konsantresinin sevkiyatına son verilmesini" istediklerini bildirerek, "Aksi takdirde çevre ve ekosistem üzerinde yıkıcı etkilerin ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır" görüşünü savundu.

Orkun, yaptığı açıklamada, Maden ilçesinde Cengiz Holding'in çıkardığı madenlerin 25 kilometre uzaklıktaki turistik Gezin Beldesi'nden trenle taşındığını ifade etti.

Gezin'in doğal sit alanları, endemik türleri, tarım arazileri ve hassas ekosistemiyle korunması gereken çok önemli bir yaşam alanı olduğunu, aynı zamanda ulusal öneme sahip sulak alan niteliği taşıdığını anlatan Orkun, şunları söyledi:

"Ülkemiz menfaatlerini kişisel çıkarların önünde tutan bir anlayışın savunucusu olarak beklentim ilimiz Gezin'de Cengiz Holding tarafından başlatılan altyapı çalışmalarına ve Maden ilçesi Kısabekir mevkisinde flotasyon yöntemiyle işlenen kimyasal katkılı bakır konsantresinin sevkiyatına son verilmesidir. Aksi takdirde çevre ve ekosistem üzerinde yıkıcı etkilerin ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır. Gezin bölgesi de rant uğruna feda edilen alanlardan biri haline gelecektir."

"BÖLGESEL GÖÇ RİSKİ VAR"

Uluslararası Kalkınma, Göç ve Organizasyon Derneği başkanı Fethi Ahmet Gel de Cengiz Holding'in Elazığ'ın turistik beldelerinden Gezin üzerinden maden sevkiyatının bölgeye zarar verilmeden yapılmasını talep ettiklerini bildirdi.

Gel, özetle şunları kaydetti:

"Biz dernek olarak bölgesel göçün önüne geçilmesini istiyoruz. Bugün Behramaz Ovası dediğimiz Siverek'e kadar dayanan 47 kilometrekarelik bir alan. Burası tarımsal alan itibariyle birinci derecede tarımsal üretim için kıymetli bir toprak. Bu bölgede mevcut üretim yetersiz. Negatif argümanlar ortaya çıkması halinde bu bölgede göç riski var. Dernek olarak bölgede bitki çeşitliliğini, çevresel anlamda negatif şekilde oluşabilecek her organizasyona karşıyız. Bu anlamda ilgili firmalara çağrı yaptık. Milletvekillerimize de çağrı yapmıştık. Bölgenin hassasiyetinin önemini belirtmiştik. Milletvekillerimizden Ejder Açıkkapı ve Erol Keleş Bey aradılar, hassasiyetlerini dile getirdiler. İlgili firmanın CEO'suyla da görüştüklerini ve buradaki zehirli konsantrenin kapalı bir şekilde konteynırlar halinde yükleme yapılacağını ve bu bölgenin ekonomisine pozitif anlamda katkı sağlayacağını bize söylediler. Bu açıklamalara rağmen kamuoyu ilgili firmadan yazılı açıklama bekliyor."

"FİRMANIN EKONOMİK ÇALIŞMALARINA DA SEKTE VURULMAMAMASI LAZIM"

Firmanın ekonomik çalışmalarına da sekte vurmamamız lazım. Sonuçta orada bir üretim var, imalat var, ihracat var, bölge istihdamı için ciddi çalışmalar var. Şu anda 1050 kişi Cengiz Holding bünyesinde çalışıyor. Ben buraya daha çok ekonomi anlamda bakıyorum. Bu yolu aktif hale getirirsek Gezin için iyi olur. Uluslararası taşımacılıkta burası bir aktarma merkezi olabilir."

Maden sevkiyatının bölgeye zarar vermeyeceği konusunda bilimsel verilerle bir açıklama yapılarak bölge halkının rahatlatılmasını istediklerini belirten Gel, aksi durumda dernek olarak yapılan işlem için Birleşmiş Miletler Çevre Programı kapsamında şikayetçi olacaklarını aktardı.

Gel, "Cengiz Holding'in CEO'su ile görüşeceğiz, hassasiyetlerimizi ileteceğiz. Söz konusu madenlerin kapalı konteynırlar halinde gelse bile ilgili konsantrenin zehir saçacağı tespit edilirse, bunun düzeltilmesini talep edeceğiz. Giderilmezse Birleşmiş Milletler'in Çevre Programı kapsamında derneğimiz Amerika'daki irtibat merkezinden oraya şikayette bulunacak, ilgili durumun da uluslararası boyutta incelenmesi noktasında talepte bulunacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

