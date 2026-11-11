Elazığ'da Medikal Hospital çalışanları ikinci maaş ve tazminat için protesto etti - Son Dakika
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Elazığ'da Medikal Hospital çalışanları ikinci maaş ve tazminat için protesto etti

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Elazığ\'da Medikal Hospital çalışanları ikinci maaş ve tazminat için protesto etti
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Elazığ\'da Medikal Hospital çalışanları ikinci maaş ve tazminat için protesto etti
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Elazığ'da PTT Meydanı'nda toplanan Medikal Hospital çalışanları, maaş ve kıdem tazminatı için hastane yönetimini protesto etti. Bir maaş ödemesi alan çalışanlar, pazartesi sözü verilen ikinci maaş ve tazminatların yanı sıra işten çıkarılanların yeniden istihdamını istiyor.

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ'da maaş ve tazminat alacaklarının ödenmesini isteyen Özel Medikal Hospital çalışanları, PTT Meydanı'nda bir araya gelerek hastane yönetimini protesto etti. Çalışanlar adına açıklama yapan Tuğba Yalçın, "Dün itibarıyla sözler verildi, bir maaşımızı aldık. Ancak bizim haklı mücadelemiz, yıllarca çalışmamızın karşılığı olan tazminatlarımızdır. Pazartesiye söz verilen ikinci maaşımızı, kıdem tazminatlarımızı ve özlük haklarımızı istiyoruz" dedi.

Elazığ'da Özel Medikal Hospital çalışanlarının maaş ve tazminat alacaklarına ilişkin başlattığı hak arayışı sürüyor. PTT Meydanı'nda bir araya gelen sağlık çalışanları, hastane yönetimini protesto ederek maaşlarının, kıdem tazminatlarının ve diğer özlük haklarının ödenmesini istedi. Çalışanlar ayrıca işten çıkarılan arkadaşlarının yeniden istihdam edilmesi çağrısında bulundu.

Çalışanlar adına açıklama yapan Tuğba Yalçın, yaşadıkları mağduriyetin üç ay öncesine dayandığını belirterek, hak arayışlarının üçüncü gününde olduklarını söyledi.

"HAK ARAMAK SUÇ DEĞİL, EMEĞİN ONURUNUN KORUNMASIDIR"

Yıllardır hastanede emek vererek çalıştıklarını ifade eden Yalçın, yaşadıkları süreci ve taleplerini şu sözlerle anlattı:

"Bugün işsizliğimizin ve hak arayışımızın 3'üncü günündeyiz. Bizim zorlu geçen günlerimiz 3 ay öncesinden başlamıştır. Yıllardır alın teriyle çalışıp emek verdiğimiz haklarımız için bir aradayız. Hak aramak suç değil, emeğin onurunun korunmasıdır. Görüyoruz ki bu haklı mücadelenin sonunda sesimiz duyuldu. Dün itibarıyla sözler verildi. Bir maaşımızı aldık. Bizim haklı mücadelemiz, analarımızın ak sütü gibi olan, yıllarca çalışmamızın karşılığı tazminatlarımızdır."

İKİNCİ MAAŞ VE KIDEM TAZMİNATLARINI İSTEDİLER

Bir maaş ödemesinin yapılmasına rağmen çalışanların alacaklarının tamamının karşılanmadığını belirten Yalçın, pazartesi günü ödeneceği belirtilen ikinci maaşın yanı sıra kıdem tazminatları ve özlük haklarının da verilmesini istediklerini bildirdi.

Yalçın, "Sesimizi duyan, işçinin yanında olan şehrimize çağrımızdır. Pazartesiye söz verilen ikinci maaşımızı, kıdem tazminatlarımızı, özlük haklarımızı, çıkışı verilen arkadaşlarımızın istihdam edilmesini istiyoruz. Buradan tüm milletvekillerine, Sağlık Bakanlığı'na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ve Valiliğe sesleniyoruz. Bu mağduriyetin karşısında sessiz kalmamalarını istiyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA
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