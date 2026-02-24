Elazığ'da Medya Şirketine Silahlı Saldırı - Son Dakika
Elazığ'da Medya Şirketine Silahlı Saldırı

24.02.2026 16:30
Zülfü Bal'ın medya şirketine silahlı saldırı sonrası güvenlik kameraları soruşturmada kullanılıyor.

(ELAZIĞ) - Elazığ Gazeteciler ve Medya Cemiyeti Başkanı Zülfü Bal'ın medya şirketine 19 Şubat'ta düzenlenen silahlı saldırı sırasında kaydedilen güvenlik kamerası görüntüleri soruşturma dosyasına girdi.

Bal'a ait Hacı Ömer Bilginoğlu Caddesi üzerinde bulunan medya şirketine 19 Şubat Perşembe akşamı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırı sonucunda herhangi kimse zarar görmemişti.

Öte yandan, saldırı esnasında çevrede bulunan güvenlik kameralarından edinilen bilgiler soruşturma dosyasına kazandırıldı.

Polis ekiplerinin firari saldırganı arama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA

