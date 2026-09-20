Elazığ'da mevsimlik tarım işçileri sıcakta domates toplayıp ekmek mücadelesi veriyor - Son Dakika
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Elazığ'da mevsimlik tarım işçileri sıcakta domates toplayıp ekmek mücadelesi veriyor

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Elazığ\'da mevsimlik tarım işçileri sıcakta domates toplayıp ekmek mücadelesi veriyor
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Elazığ'da 7 bin dönüm domates tarlasında hasat sürüyor, mevsimlik tarım işçileri sıcak altında yevmiye için çalışıyor. Bazen 40 dereceyi bulan sıcakta sabah 06.00'dan akşam 18.00'e kadar domates toplayan işçiler, kazandıklarıyla ailelerine destek oluyor.

Elazığ'da hasadın devam ettiği 7 bin dönüm domates tarlasında mevsimlik tarım işçileri, sıcak altında ekmek mücadelesi veriyor.

Merkeze bağlı Alatarla köyünde bulunan 7 bin dönüm alana ekili domates tarlasında hasat sürüyor. Tarlada çalışan mevsimlik tarım işçileri, sıcak altında ekmek mücadelesi veriyor. Güneşin en tepede olduğu öğle saatlerinde bile çalışan işçiler, sabah saat 06.00'dan akşam 18.00'e kadar mesai yapıyor. Yevmiye usulü ile çalışan işçiler, güneşin etkili olduğu saatlerde tarlada yetişmiş olan domatesleri toplayarak ekmek parasını çıkarmaya çalışıyor.

Şanlıurfa'dan İzmir'e gittiklerini orada çalıştıktan sonra Elazığ'a geldiklerini aktaran mevsimlik işçilerden Hüsna Karataş, "Bir haftadır burada çalışıyoruz. Sabah saat 06.00'da başlıyoruz. Akşam 18.00'da işi bırakıyoruz. Güneşte çalışmak yorucu ama mecbur olduğumuz için çalışıyoruz. Bizim işimiz bu ekmeğimizi buradan kazanıyoruz. Çocukların okulu ve giderleri için gelip burada çalışıyoruz. Hava sıcak, güneşin altında çalışmak çok zor" dedi.

Elazığ'da domates kuruttuklarını aktaran bir başka işçi Nasih Karataş, "Burada hava sıcaklığı bazen 40 derece oluyor. Sıcak altında ekmeğimizin peşindeyiz. Bir İzmir'de çalışıyoruz bir de Elazığ'da çalışıyoruz. Ailemizle birlikte çalışıyoruz. Kazandığımız parayla ailemize destek çıkıyoruz. Sabahın erken saatlerinde kalkıyoruz. 40 derece altında çalışmak zor oluyor. Sıcaklardan korunmak için şapka takıyoruz ki güneş çok etkilemesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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