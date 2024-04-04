Elazığ'da MHP'nin oy kaybı

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Elazığ'da yerel seçimlerde MHP, hem belediyede hem de İl Genel Meclisi'nde büyük bir oy kaybı yaşadı. Elazığ Belediyesi'nde 33 Meclis üyesi olan daha önce 13 Meclis üyesiyle temsil edilen MHP bu dönem 3 Meclis üyesi gönderebildi. 8 Meclis üyesi olan MHP, Elazığ İl Genel Meclisi'nde ise bu dönem 3 Meclis üyeliğine düştü. DEM Parti ise İl Genel Meclisi'ne 2 Meclis üyesi gönderdi.

2019 yerel seçimlerinde 62 bin oy alarak Elazığ Belediyesinde 13 Meclis üyesiyle temsil edilen MHP pazar günü yapılan seçimde MHP Elazığ Belediye Başkan adayı Murat Aygen 18 bin 785 oy aldı. 2019 yerel seçimlerinde 62 bin oy alarak kentte ikinci parti olan MHP bu seçimde Yeniden Refah Partisi ve CHP'nin gerisine düşerek dördüncü parti oldu.

BELEDİYE'DE 3, İL GENEL MECLİSİ'NDE 3 ÜYE ÇIKARTABİLDİ

Belediye'de 13 Meclis üyesiyle temsil edilen MHP bu dönem üç Meclis üyesiyle temsil edilecek. Yine 2019 yılında 92 bin oyla 8 İl Genel Meclis üyesi çıkartan MHP bu seçimde 42 bin 539 (yüzde 14,05) oy alabildi. İl merkezinde Meclis üyesi çıkartamayan MHP Sivrice, Keban, Baskil ilçelerinde üç meclis üyesi çıkartabildi. DEM Parti ise Karakoçan ilçesinde İl Genel Meclisine 2 Meclis üyesi göndermeyi başardı.

MHP'nin dışında Elazığ Belediyesi'nde AKP 22, Yeniden Refah Partisi 6, Cumhuriyet Halk Partisi 6 Meclis üyesi kazanırken, İl Genel Meclisinde ise AKP 18, Yeniden Refah Partisi 5, CHP 3, DEM 2 Meclis üyesi kazandı.