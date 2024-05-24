Elazığ'da Küçük Atletler Avrupa Şampiyonasına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Yerel

Elazığ'da Küçük Atletler Avrupa Şampiyonasına Hazırlanıyor

Elazığ\'da Küçük Atletler Avrupa Şampiyonasına Hazırlanıyor

Elazığ'da Balkan şampiyonu olan Hasan Turgut öncülüğünde bir araya gelen küçük atletler, mahalle okulunun tahsis ettiği çim sahada Avrupa şampiyonasına hazırlanıyor. Turgut, minik sporculara ücretsiz dersler vererek onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı hedefliyor. Hedefleri ise ilerleyen yıllarda Avrupa şampiyonalarında madalya almak ve olimpiyatlarda yarışabilecek Elazığlı sporcular yetiştirmek.

24.05.2024 10:35
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Elazığ'da, atletizmde Balkan şampiyonu olan Hasan Turgut öncülüğünde bir araya gelen küçük atletler, mahalle okulunun tahsis ettiği çim sahada Avrupa şampiyonasına hazırlanıyor.

Elazığ'da yaşayan Balkan şampiyonu Hasan Turgut, küçük çocukların kötü alışkanlıklara bulaşmaması için ücretsiz bir şekilde ders vererek minik sporcuları Avrupa şampiyonasına hazırlıyor. Turgut, sokakta ve okulda keşfedilen öğrencilerle hafta boyunca okulun tahsis ettiği çim sahada çalışarak onları şampiyonaya hazırlıyor. Çocukların kötü alışkanlıklar yerine spora yönelmesini sağlayan antrenör Turgut, hedeflerinin olimpiyatlarda yarışacak Elazığlı sporcuları yetiştirmek olduğunu aktardı.

"Hedefimiz Avrupa şampiyonalarında madalya almak"

Hedeflerinin ilerleyen yıllarda Avrupa şampiyonalarında madalya almak olduğunu kaydeden Turgut, "Daha önceden ben 63 defa Avrupa şampiyonalarında ilk 3'e girdim. Benden sonra da iyi atletler yetiştirmek istiyorum. Çalışmalarımıza her gün devam ediyoruz. Haftanın 7 günü antrenman yapıyoruz. Öğrencilerimizin bir kısmını sokakta bisiklet sürerken bir kısmını da oyun oynarken keşfettik. Onlara başarılı olacaklarını inandırdım onlarda her geçen gün başarıyı yakaladılar. Kısa süre içerisinde Türkiye Şampiyonalarında 1, 2, ve 3'üncülükler elde ettiler. Türkiye'de ilk 3'e giren sporcular, Avrupa ve Dünya'da da ilk 3'e giriyor. Hedefimiz, olimpiyatlarda yarışabilecek Elazığlı sporcuları yetiştirmektir. Her yerde de antrenman yapılır. Önemli olan bu çocukları inandırmaktır. Atletizm doğa sporu sokakta parkta her yerde yapılabilir. Tabi ki bizim de bir profesyonel sahamız olsa daha büyük başarıları daha erken elde ederiz. Belirli imkanlardan faydalanmak her zaman avantajdır. Önceliğimiz çocukları sokaktaki kötü alışkanlıklarından alıkoymaktır sonrasında başarı zaten geliyor" dedi.

"Beni spora teyzem teşvik etti"

Bu spora teyzesi sayesinde başladığını belirten atlet Miraç Kaya, "Beni spora teyzem teşvik etti. Burada arkadaşlarımla rekabete girince de başarı kaçınılmaz oldu. 2 hafta içerisinde Türkiye şampiyonluğu ve 3'üncülüğü elde ettim. Bu sporda başarı elde edince daha fazla başarı elde etmeye çalışmaya başladım. Bundan sonraki hedefim, yurtdışında gerçekleştirilecek yarışlarda ilk 3'e girmeyi hedefliyorum. Arkadaşlarımızla antrenmanlara düzenli bir şekilde gelerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rakiplerim tartan pistlerde çalışıyor ama biz okulun bize tahsis ettiği sahada çalışıyoruz. Bunun bize zararları var fakat biz buna rağmen başarıyı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ'da Küçük Atletler Avrupa Şampiyonasına Hazırlanıyor - Son Dakika

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