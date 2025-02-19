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Elazığ'da motosiklet yayaya çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da yolun karşısına geçmek isteyen 11 yaşındaki kıza motosiklet çarptı. Kazada yaya ağır olmak üzere toplamda 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Atatürk Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.E. idaresindeki 62 AAB 025 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen 11 yaşındaki İ.B.'ye çarptı. Kazada yaya ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.