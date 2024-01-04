Elazığ\'da öğrenciler, şehit polis Fethi Sekin\'in kabrini ziyaret etti

Elazığ'da öğrenciler, kahraman şehit polis memuru Fethi Sekin'in şehadetinin 7'nci sene-i devriyesinde kabrini ve külliyesini ziyaret etti. Kahraman şehidin balmumu heykelini ilk kez gören iki öğrencinin asker selamı vermesi ise duygulandırdı.

İzmir Adliyesinde 5 Ocak 2017'de bölücü terör örgütü PKK mensupları ile çatışmaya giren, teröristleri etkisiz hale getirip onlarca insanın canını kurtaran polis memuru Fethi Sekin şehit düşmüştü. Kahramanca mücadele edip şehit düşen Sekin, şehadetinin 7'nci sene-i devriyesinde unutulmadı. Bu çerçevede bir grup ilk ve ortaokul öğrencisi öğretmenleri ile birlikte şehit Sekin'i Elazığ'ın Baskil ilçesi Doğancık köyündeki kabri başında andı. Burada dua edip, karanfiller bırakıldı. Ardından şehit polis Fethi Sekin Külliyesine geçen öğretmen ve öğrenciler, burada şehidin, sivil ve memurluk kıyafetlerini, motosikletini ve çizilen resimleri inceleme fırsatı buldu. Ziyaret sırasında öğrenciler, Fethi Sekin'in fedakarlıklarını anlatan şiirler okuyarak, şehidin manevi huzurunda bulunmanın önemini vurguladı. Sekin'in kabri başında bir araya gelen öğrenci grubu, onun anısını yaşatmak ve fedakarlıklarını unutmamak adına sürekli anma programlarında bulunacaklarını kaydetti.

Öte yandan, şehidin balmumu heykelini ilk kez gören iki öğrenci, asker selamı vererek bir süre saygı duruşunda bekledi. O anlara fotoğraf karesine yansıdı.

"Balmumu heykelini çok benzetince selam verdim, çok duygulandım"

Heykel karşısında duygu dolu anlar yaşadığını dile getiren öğrenciler 6'ncı sınıf öğrencisi Ali Evsad Bal (11), "Bugün Fethi Sekin'in kabrini ziyarete geldik. İlk önce mezarına gidip dua ettik. Ondan sonra buraya gelip yedek kıyafetlerini, polis balmumu heykelini motorunu, resimlerini gördük. Balmumu heykelini çok benzetince selam verdim. Burada olmak benim için çok gurur verici oldu ve çok duygulandım" dedi.

Şiir okuyan öğrenciler 4'üncü sınıf öğrencisi Hümaşa Uçur, "Şehit Fethi Sekin'in kabrini ziyaret edip dua ettik sonrasında karanfil bıraktık. Daha sonra onun külliyesine geldik. Burada balmumu heykelini gördük. Kendisine çok benzediği için selam verdik. Çok duygulandım ve güzel bir gündü" diye konuştu.

"Biz onları her zaman anmaya devam edeceğiz"

6'ncı sınıf öğrencisi Irmak Orak (12) ise "Şehidimiz Fethi Sekin'i anmak için buraya geldik. İlk başta mezarlığına gidip onu andık, dualarımız ettik ve karanfillerimizi bıraktık. Sonrasında külliyesine geldik. Onun için yapılmış resimleri, motorunu ve kıyafetlerini gördük. Bugün hem gurur duyduk hem de çok hüzünlendik. Böyle bir polisimizi kaybettiğimiz için hüzünlüyüz ama şunu da çok iyi biliyoruz ki şehitlerimiz asla ölmeyecek. Onlar her zaman kalbimizde yaşayacaklar, biz onları her zaman anmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ