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Elazığ'da otobüs çarptı, çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da otobüs çarptı, çocuk ağır yaralandı

Elazığ\'da otobüs çarptı, çocuk ağır yaralandı

Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışırken halk otobüsünün çarptığı 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Kaza sonucunda çocuk Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

04.02.2024 20:13  Güncelleme: 20:13
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Otobüsün çarptığı çocuk ağır yaralandı

ELAZIĞ - Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışırken halk otobüsünün çarptığı 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Ali Rıza Septioğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 23 EB 992 plakalı halk otobüsü, karşıya geçmeye çalışan 14 yaşındaki H.B.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İHA

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